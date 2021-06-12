На Херсонщине сборной России придумали "оригинальное" прозвище. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Артем Дзюба

В одном из кафе Херсонщины посетителям предлагают посмотреть матч чемпионата Европы по футболу-2020 Бельгия – Россия, при этом обозначив команду РФ как "Оккупанты". Фотографию рекламного щита с таким анонсом у себя в Twitter опубликовал офицер украинской армии, полковник Анатолий Штирлиц Штефан.

На снимке видно, что рядом с нормальными названиями национальных команд, красуется нарицательное прозвище наших северных соседей.

Анатолий Штефан выложил оригинальный снимок
Рекламный щит в одном из кафе Херсонщины
Видео дня
"Бельгия – Оккупанты"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее даже Google-переводчик переводил слово "росіяни" на русский язык как "оккупанты".

На Херсонщине сборной России придумали "оригинальное" прозвище. Фотофакт

Отметим, что во львовской фан-зоне придумали, как награждать зрителей за каждый гол, пропущенный Россией в матче с Бельгии.

За голы в ворота сборной России можно будет получить бесплатное пиво

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Группы Евро-2020.
Расписание Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Напомним, что игра Бельгия – Украина состоится 13 июня в 22:00. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Стоит отметить, что в сборной России обнаружили COVID-19 за день до поединка с Бельгией.

Анатолий Штефан