Появилось видео, как во Львове болеют за Бельгию в матче против России на Евро-2020

В сети появилось короткое видео с одной из фан-зон во Львове, созданной к Евро-2020, где на большом экране демонстрируется матч Бельгия – Россия. В ролике, опубликованном в TikTok "Брутальный футбол" видно, что все свободные места заняты, а украинские болельщики во всю отмечают пропущенные голы сборной РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из кафе Херсонщины посетителям предлагали посмотреть матч чемпионата Европы по футболу-2020 Бельгия – Россия, при этом обозначив команду РФ как "Оккупанты".

Ранее во львовской фан-зоне придумали, как награждать зрителей за каждый гол, пропущенный Россией в матче с Бельгии.