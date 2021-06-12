Появилось видео, как во Львове болеют за Бельгию в матче против России на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
20,8 т.
Россия Бельгия

В сети появилось короткое видео с одной из фан-зон во Львове, созданной к Евро-2020, где на большом экране демонстрируется матч Бельгия – Россия. В ролике, опубликованном в TikTok "Брутальный футбол" видно, что все свободные места заняты, а украинские болельщики во всю отмечают пропущенные голы сборной РФ.

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Во Львове болеют за любимую команду
Фан-зона во Львове

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из кафе Херсонщины посетителям предлагали посмотреть матч чемпионата Европы по футболу-2020 Бельгия – Россия, при этом обозначив команду РФ как "Оккупанты".

Кафе на Херсонщине

Ранее во львовской фан-зоне придумали, как награждать зрителей за каждый гол, пропущенный Россией в матче с Бельгии.

За голы в ворота сборной России можно будет получить бесплатное пиво

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