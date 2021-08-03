"Генк" – "Шахтер": онлайн видео голов квалификации Лиги чемпионов

В эти минуты донецкий "Шахтер" играет свой стартовый матч в новом еврокубковом сезоне. На стадионе "Кристал-Арена" в Генке подопечные Де Дзерби сражаются с игроками из одноименного бельгийского клуба.

Счет был открыт на 39-й минуте. Трубин неудачно выбил мяч в поле, Ито спокойно прошел, навесил в вратарскую, где Онуачу головой переправил круглого в ворота.

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"Генк" Бельгия – "Шахтер" Украина 1:1

Гол: 1:0 – 39 Онуачу.

Генк – Вандевордт, Муньос, Лукуми, Садик, Артеага, Ндайишимийе, Грошовски, Хейнен, Онуачу, Бонгонда, Ито.

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Педриньо, Соломон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Траоре.

Видео дня

Напомним, что в прошлом сезоне "горняки" проиграли чемпионство Украины киевскому "Динамо" и поэтому в Лиге чемпионов-2021/2022 стартовали с 3-го раунда квалификации.

В случае победы по итогам двух поединков во 2-м раунде "горняки" сразятся с победителем пары "Монако" – "Спарта".

Эти матчи запланированы на 17/18 и 24/25 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче украинской Премьер-лиги "Шахтер" с трудом обыграл "Львов", забив первый гол за 15 минут до окончания поединка.