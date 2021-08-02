Определились возможные соперники "Шахтера" в решающем раунде отбора Лиги чемпионов

"Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" – "Спарта" (Прага), если пройдет "Генк" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Поединки решающего этапа отбора в групповой этап главного еврокубка будут сыграны 17/18 и 24/25 августа.

"Горняки" были сеяными перед жеребьевкой, которая состоялась в понедельник, 2 августа, в швейцарском Ньоне, поэтому проведут первый матч четвертого раунда на выезде, а второй – дома. Полностью результаты решающего этапа квалификации ЛЧ выглядят следующим образом:

Путь чемпионов

"Зальцбург" (Австрия) – "Брондбю" (Дания)

ЧФР "Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария) – "Ференцварош" / "Славия" (Чехия)

"Мальме" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) – "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария)

Видео дня

"Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдова) – "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Легия" (Польша)

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) / "Спарта" (Чехия) – "Генк" (Бельгия) / "Шахтер" (Украина)

"Спартак" (Россия) / "Бенфика" (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) / "Мидтьюланн" (Дания)

Напомним, что с "Генком" подопечные Роберто Де Дзерби сыграют 3 и 10 августа. Стало известно расписание трансляций первой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче украинской Премьер-лиги "Шахтер" с трудом обыграл "Львов", забив первый гол за 15 минут до окончания поединка.