"Шахтер" добыл волевую победу на старте квалификации Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" победил "Генк" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок на бельгийской "Кристал-Арене" завершился со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Генк - Шахтер.

"Шахтер" с первых минут захватил контроль над мячом, грамотно комбинируя в центре поля, но без особого продвижения вперед. Бельгийцы при малейшей возможности пытались убежать в контратаку. Хозяева играли очень жестко, не гнушаясь идти в грубые подкаты. Особенно активничал на фланге Соломон.

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А 14-й минуте "Шахтер" впервые пробил в сторону ворот Вандевордта. После удара Тете мяч прошел над перекладиной. Постепенно "горняки" придвинули градус атак ближе к чужим воротам, заставив бельгийских футболистов отпахивать в защите по полной.

На 25-й минуте Соломон, которого соперники постоянно били по ногам, воспользовался ошибкой защиты, пробив мощно в ближний угол. Голкипер с большим трудом перевел игру на угловой.

Было заметно преимущество в классе между командами. Шахтеру очень не хватало последней передачи, которую можно было б воплотить в гол. Украинская команда постоянно была с мячом, но при этом опасных моментов практически не создавалось.

На 39-й минуте "Генк" смог реализовать свой первый же момент. Трубин неудачно выбил мяч в поле, Ито спокойно прошел, навесил в вратарскую, где Онуачу головой переправил круглого в ворота.

"Генк" включил высокий прессинг с большим количеством игроков, проведя остаток тайма в атаках. В перерыве Де Дзерби выпустил Алана Патрика, заменив Соломона.

Майкон на 52-й минуте должен был сравнивать счет. Додо феноменально разобрался с обороной на правом фланге, откатил в центр, но бразильский партнер пустил круглый снаряд выше ворот. Уже в следующий момент Онуачу едва не удвоил преимущество. Спасла реакция Трубина.

У "Шахтера" по прежнему было владение и настрой, но ситуация на поле уже не выглядела так односторонне. Бельгийцы очень опасно атаковали.

На 61-й минуте сказался класс украинского клуба. Даниель Муньос не успел за Педриньо и греческий арбитр указал на 11-метровую точку. Сильный удар Тете был точен – 1:1.

Во второй половине тайма скорости на поле заметно упали. Дончане грешили ошибками, но сопернику воспользоваться этим не удавалось. У украинцев было очень много движения, передач, которые заканчивались ничем.

Все изменилось на 81-й минуте. Изумительный пас Марлоса нашел на левом фланге Исмаили. Тот в касание отдал дальше на Алана Патрика, который пробил в пустой угол – 1:2.

"Генк" Бельгия – "Шахтер" Украина 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 39 Онуачу, 1:1 – 63, пенальти Тете, 1:2 – 81 Алан Патрик.

Генк – Вандевордт, Муньос, Лукуми, Садик, Артеага, Ндайишимийе (Торстведт, 67), Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Онуачу (Дессерс, 82), Бонгонда, Ито.

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73), Тете (Исмаили, 64), Траоре (Дентиньо, 86).

Предупреждения: Педриньо (50), Муньос (62), Марлон (66), Майкон (68), Торстведт (69).

Ответная игра состоится через неделю, 10 августа в Киеве. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 20:30. В случае победы вице-чемпион Украины сыграет с победителем пары "Монако" – "Спарта". Первая встреча 2-го квалификационного раунда пройдет в гостях.