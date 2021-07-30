'Шахтер' с трудом добыл победу во втором туре УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" добыл трудную победу в матче 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Команда Роберто Ди Дзерби сумела лишь в концовке сломить сопротивление "Львова" в выездной игре – 0:3, открыв счет за 15 минут до конца игры.

Как и ожидалось, "горняки" сразу захватили инициативу и взяли мяч под контроль. Однако ничего острого у ворот соперника подопечные итальянского специалиста создать не могли.

"Шахтер" действовал чересчур академично, словно ожидая от львовян ошибки. Эта пассивности вылилась в то, что вице-чемпионы крайне мало угрожали воротам оппонентам.

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Так и не забив в первом тайме, "оранжево-черные" сразу после перерыва попытались организовать штурм чужих ворот. Так защитник Виктор Корниенко удачно сбросил мяч на Манора Соломона, но хавбек "горняков" пробил неточно.

В середине 45-минутки Де Дзерби провел серию замен. В надежде поменять ход игры, итальянец выпустил лидеров команды Исмаили и Марлоса.

В итоге именно последний стал одним из героев. На 73-й минуте полузащитник сборной Украины подал на линию штрафной, где Траоре мощно пробил головой – 0:1.

На 85-й минуте "горняки" закрыли вопрос о победителе игры. Исмаили сделал прострел слева, а Дентиньо, который также вышел на замену, удачно его замкнул.

А перед самым финальным свистком Педриньо, также выйдя со скамейки запасных, оформил разгром. Таким образом, "Шахтер" добыл три очка и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

"Львов" – "Шахтер" 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 73 Траоре, 0:2 – 85 Дентиньо, 0:3 – 90 Педриньо.

"Львов" – Костик, Романчук (Крушинский, 77), Бусько, Махмутович, Якимец, Чирьяк, Брикнер (Хамелюк, 83), Политыло (Ренан Абнер, 68), Ныч (Алваро, 68), Рожерио Шина (Зозуля, 83), Ньярко.

"Шахтер" – Трубин, Корниенко (Исмаили, 65), Додо, Марлон, Матвиенко, Алан Патрик (Педриньо, 72), Тете (Марлос, 65), Соломон, Маркос Антонио (Майкон, 72), Степаненко, Траоре (Дентиньо, 84).

Предупреждения: Ньярко (28), Тете (38), Корниенко (54), Ныч (66), Бусько (70), Траоре (90).

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