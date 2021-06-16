Украина – Северная Македония: смотреть онлайн трансляцию исторического матча Евро-2020

Сборная Украины и Северной Македонии сыграют во втором туре группы С чемпионата Европы по футболу 2020 года. Две команды, проигравшие свои стартовые матчи турнира, встретятся в Бухаресте в четверг, 17 июня.

Поединок, который впервые в истории ЧЕ будет судить не европейский рефери, примет Национальный стадион в столице Румынии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония.

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Пятая игра в истории противостояния двух команда начнется в 16:00 по киевскому времени.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на общенациональном канале "Украина". Также показ будет доступен на специализированных "Футбол 1" и "Футбол 2", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Бухареста проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Явным фаворитом матча считается украинская команда. Ставки на победу подопечных Андрея Шевченко принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех дебютантов европейского футбольного первенства достигают уровня 6.50.

СУДЬИ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Обслуживать поединок второго тура в группе С впервые в истории Евро доверили арбитру из Южной Америки. Аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини возглавит бригаду, в которой помогать ему будут соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Ямил Бонфа.

Роль четвертого рефери исполнит словенец Славко Винчич. Также на игре будет задействована система видеоповторов, за работой которой будет следить Алехандро Эрнандес из Испании.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– У нас есть полное понимание, какие задачи перед нами стоят. Думаю, что лишние слова не нужны. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень престижный турнир, не каждый год Украина попадает в финальную часть ЧЕ. Важность игры каждый футболист понимает и несет ответственность за свое выступление и за результат команды.

Игор Ангеловски, главный тренер сборной Северной Македонии:

– Должны показать наилучший футбол, ведь это Евро. Только так можно добиться на нем приемлемого результата. Мы приехали на чемпионат, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Македония: Димитриевски – Ристовски, Муслиу, Велковски, Алиоски – Николов, Адеми, Барди – Эльмас, Пандев, Трайковски

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды не смогли взять очки в первых матчах. Украинцы драматично проиграли Нидерландам (2:3), а Македония не справилась с Австрией (1:3).

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Соперники дважды встречались в товарищеских встречах и дважды – в официальных. Интересно, что в каждом из матчей забивала лишь одна из команд. В отборе к Евро-2016 "желто-синие" были сильне и на своем поле (1:0) и на выезде (2:0).

В контрольных же матчах македонцы выиграли дома 1:0, а в Украине встреча завершилась без забитых мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опроверг слухи о том, что в команде случился конфликт после игры с Нидерландами. По данным СМИ, в раздевалке капитан "желто-синих" Андрей Ярмоленко повздорил с натурализованным бразильцем Марлосом.