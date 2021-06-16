Украина – Северная Македония: смотреть онлайн трансляцию исторического матча Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Украина Македония

Сборная Украины и Северной Македонии сыграют во втором туре группы С чемпионата Европы по футболу 2020 года. Две команды, проигравшие свои стартовые матчи турнира, встретятся в Бухаресте в четверг, 17 июня.

Поединок, который впервые в истории ЧЕ будет судить не европейский рефери, примет Национальный стадион в столице Румынии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония.

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Пятая игра в истории противостояния двух команда начнется в 16:00 по киевскому времени.

Национальный стадион в Бухаресте.
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ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на общенациональном канале "Украина". Также показ будет доступен на специализированных "Футбол 1" и "Футбол 2", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Бухареста проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Капитан македонцев Горан Пандев.
Андрей Ярмоленко – капитан сборной Украины.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Явным фаворитом матча считается украинская команда. Ставки на победу подопечных Андрея Шевченко принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех дебютантов европейского футбольного первенства достигают уровня 6.50.

Матч Австрия – Северная Македония.
Дюмфрис принес Нидерландам победу

СУДЬИ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Обслуживать поединок второго тура в группе С впервые в истории Евро доверили арбитру из Южной Америки. Аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини возглавит бригаду, в которой помогать ему будут соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Ямил Бонфа.

Роль четвертого рефери исполнит словенец Славко Винчич. Также на игре будет задействована система видеоповторов, за работой которой будет следить Алехандро Эрнандес из Испании.

Пандев забил в стартовом матче Евро-2020.
Матч Нидерланды – Украина.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– У нас есть полное понимание, какие задачи перед нами стоят. Думаю, что лишние слова не нужны. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень престижный турнир, не каждый год Украина попадает в финальную часть ЧЕ. Важность игры каждый футболист понимает и несет ответственность за свое выступление и за результат команды.

Андрей Шевченко оценил сборную Северной Македонии

Игор Ангеловски, главный тренер сборной Северной Македонии:

– Должны показать наилучший футбол, ведь это Евро. Только так можно добиться на нем приемлемого результата. Мы приехали на чемпионат, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Македония: Димитриевски – Ристовски, Муслиу, Велковски, Алиоски – Николов, Адеми, Барди – Эльмас, Пандев, Трайковски

Ярмоленко забил первый гол Украины на Евро-2020

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды не смогли взять очки в первых матчах. Украинцы драматично проиграли Нидерландам (2:3), а Македония не справилась с Австрией (1:3).

Турнирная таблица группы С Евро-2020.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Соперники дважды встречались в товарищеских встречах и дважды – в официальных. Интересно, что в каждом из матчей забивала лишь одна из команд. В отборе к Евро-2016 "желто-синие" были сильне и на своем поле (1:0) и на выезде (2:0).

В контрольных же матчах македонцы выиграли дома 1:0, а в Украине встреча завершилась без забитых мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опроверг слухи о том, что в команде случился конфликт после игры с Нидерландами. По данным СМИ, в раздевалке капитан "желто-синих" Андрей Ярмоленко повздорил с натурализованным бразильцем Марлосом.

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