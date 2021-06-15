Матч Украины на Евро-2020 войдет в историю чемпионатов континента

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
9,0 т.
Украина Северная Македония

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу матч первенства континента обслужит арбитр из Южноамериканской конфедерации футбола (КОМНЕБОЛ), сообщает УЕФА. Это историческое событие произойдет 17 июня на поединке сборной Украины против Северной Македонии.

На игре 2-го тура группового этапа в квартете С будет работать арбитр из Аргентинн Фернандо Рапаллини. Ему помогать будут соотечественники Хуан Белатти и Диего Бонфа. Четвертый арбитр Славко Винчич. За систему видеопомощи рефери (ВАР) буде отвечать представитель Испании Алехандро Эрнандес.

Украина - Северная Македония войдет в историю
Видео дня
Фернандо Рапаллини

Напомним, что игра Украина - Северная Македония начнется в 16:00 на "Арена Национале" в Бухаресте. До этого команды два раза пересекались между собой в товарищеских матчах и дважды в отборе на ЧЕ-2016. "Товарняк" в Киеве 11 октября 2003 завершился со счетом 0:0.

Календарь группового этапа Евро-2020.

В марте 2004-го в Скопье победу праздновали македонцы. Единственный и победный гол забил Горан Ставревски. Нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко в тех матчах был капитаном.

Группы Евро-2020.

Во встречах отбора Евро-2016 сильнее были украинцы: победы во Львове (1:0) и в Скопье (2:0).

Календарь плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре украинцы драматично уступили команде Нидерландов. Решающий третий гол "желто-синие" пропустили на 85-й минуте.

Украинцы пропустили три гола на старте Евро-2020

Кроме Нидерландов и Северной Македонии соперником Украины в группе С является Австрия.

Календарь сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

ВенгрияУкраина - Северная МакедонияЕвро-2020Сборная Украины по футболу