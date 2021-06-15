Матч Украины на Евро-2020 войдет в историю чемпионатов континента

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу матч первенства континента обслужит арбитр из Южноамериканской конфедерации футбола (КОМНЕБОЛ), сообщает УЕФА. Это историческое событие произойдет 17 июня на поединке сборной Украины против Северной Македонии.

На игре 2-го тура группового этапа в квартете С будет работать арбитр из Аргентинн Фернандо Рапаллини. Ему помогать будут соотечественники Хуан Белатти и Диего Бонфа. Четвертый арбитр Славко Винчич. За систему видеопомощи рефери (ВАР) буде отвечать представитель Испании Алехандро Эрнандес.

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Напомним, что игра Украина - Северная Македония начнется в 16:00 на "Арена Национале" в Бухаресте. До этого команды два раза пересекались между собой в товарищеских матчах и дважды в отборе на ЧЕ-2016. "Товарняк" в Киеве 11 октября 2003 завершился со счетом 0:0.

В марте 2004-го в Скопье победу праздновали македонцы. Единственный и победный гол забил Горан Ставревски. Нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко в тех матчах был капитаном.

Во встречах отбора Евро-2016 сильнее были украинцы: победы во Львове (1:0) и в Скопье (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре украинцы драматично уступили команде Нидерландов. Решающий третий гол "желто-синие" пропустили на 85-й минуте.

Кроме Нидерландов и Северной Македонии соперником Украины в группе С является Австрия.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".