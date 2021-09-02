Украинские футболисты – пижоны, которые опозорили страну и подвели тренера, – агент

Футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло не скрывал своего возмущения после того, как сборная Украины не сумела одержать выездную победу над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Поединок, который прошел в Нур-Султане закончился вничью 2:2 после двух голов в компенсированное ко второму тайму время.

На своей странице в Facebook функционер назвал игроков нашей национальной команды пижонами и усомнился в их профессиональных качествах. По его словам, они опозорили страну и подвели Александра Петракова, который только недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной.

"Я знал, что наши игроки зажравшиеся пижоны, но не знал что настолько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, сытые коты не могут быть профессионалами. У них все – хи-хи, ха-ха, а потом – извините. Ваши извинения никому не нужны... Вы надеваете футболку национальной сборной, в вашу честь исполняют национальный гимн... Буратины неотесанные", – написал Заховайло.

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Напомним, что после четырех туров в активе сборной Украины 4 очка. Прямую путевку на Мундиаль дает только первое место в группе, которое сейчас занимает Франция с 8 пунктами. Команда Петракова встретится с действующими чемпионами мира в субботу, 4 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что Казахстан можно было обыгрывать и без наставника на кромке поля.