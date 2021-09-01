'Не могу выйти и забить за игроков'. Топ-5 заявлений Петракова после фиаско в Казахстане в отборе ЧМ-2022

Футболисты сборной Украины совершили невероятное количество ошибок, которые недопустимы на высоком уровне. Именно это стало причиной сенсационной ничьей "желто-синих" в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года с Казахстаном (2:2).

Такое мнение после игры в Астане выразил главный тренер нашей команды Александр Петраков. Для него игра в столице Казахстана стала первой в новой должности.

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Комментируя исход встречи, наставник украинцев заметно нервничал. Он также не единожды повторил фразу о том, что его подопечные не реализовали невероятное количество моментов.

OBOZREVATEL собрал главные высказывания Петракова после дебюта в национальной сборной Украины:

1. Я даже не знаю, что сказать. Забиваем на 90+3-й минуте, я уже радуюсь. Одна подача – и гол... Люди играют в Лиге чемпионов и такие ошибки допускают. На юношеском уровне таких ошибок не допускают. Выходят один на один, такие моменты... Я не могу выйти за них и забить.

2. Мы неплохо играли где-то минут 25. Потом подустали, потом опять начали играть. Функционально не могут держать эту схему. Это футбол. Поэтому на него и ходят. Мы будем играть до последнего. Они все расстроены. Я еще верю в выход команды на чемпионат мира. Я расстроен, вся команда расстроена. Мне надо вывести ребят из психологической ямы.

3. В принципе, обе игры – в Киеве и Астане – получились похожими. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они реализовывали свои моменты. Я даже не могу объяснить это. Наверное, не достучался. Даже не могу сказать, с чем это связано. Профессиональные футболисты допускают такие ошибки.

4. Надо было забивать и прибавлять. Я об этом говорил. Услышан не был, вы правы. Столько голевых моментов, которые растранжирили. Два гола в наши ворота очень похожие... Мы должны поговорить с игроком, который допустил эти ошибки. Это опытный игрок (Александр Караваев – ред.). Он очень расстроен.

5. Меня не удивил соперник. Я поздравляю Казахстан с хорошей ничьей и командой. Но я считаю, что мы полностью переиграли соперника. Просто были нереализованные моменты. Но вы понимаете, что тренер не может забить мяч.

Отметим, что после четырех стартовых матчей квалификации к Мундиалю в активе "желто-синих" четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты сборной Украины невероятно патриотично и необычно исполнили гимн страны перед игрой с Казахстаном в отборе к ЧМ-2020.