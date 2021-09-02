Сенсация в пользу Украины: результаты отбора на ЧМ-2022 1 сентября

В среду, 1 сентября, в Европе состоялись очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу-2022. 13 пар сборных провели свои поединки в 4-м туре.

Главной сенсацией игрового дня стала встреча в Париже, где действующие чемпионы мира сенсационно не смогли обыграть скромную Боснию и Герцеговину. Французы пропустили первыми на 36-й минуте. Отметился форвард "Интера" Эдин Джеко. Спустя 4 минуты точный удар Гризманна восстановил равновесие, но на большее подопечные Дидье Дешама оказались не способны.

Перед матчем букмекеры предлагали поставить на победу Франции с коэффициентом 1,20. Ничья оценивалась заоблачным показателем 7,20.

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Этот результат оставляет Украине шансы на итоговое первое место в группе D, после обидной ничьей с Казахстаном.

Среди остальных матчей стоит отметить поединок в Португалии, где Криштиану Роналду забил на последних минутах Ирландии, принес своей сборной победу и установил новый мировой рекорд.

Вашему вниманию все результаты дня:

Португалия – Ирландия 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 45 Иган, 1:1 – 89 Роналду, 2:1 – 90 Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Жоау Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Геррейру (Мендеш, 62), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73), Диогу Жота, Роналду.

Ирландия – Базуну, Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн, Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90), Коннолли (Макклейн, 72).

Предупреждения: Хендрик (10), О`Ши (33), Коннолли (45), Доэрти (56), Роналду (90).

Люксембург – Азербайджан 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 8 Пинту, 2:0 – 28, пенальти Родригеш, 2:1 – 67 Махмудов.

Люксембург – Морис, Махмутович, Пинту (Вейга, 76), Янс, Карлсон, Тилль (Девилль, 90), Баррейро, Синани (Скендерович, 90), Тилль (Бонерт, 74), Родригеш, Мартинс Перейра.

Азербайджан – Магомедалиев, Гусейнов (Кривоцюк, 46), Хагверди, Медведев, Байрамов, Ибрагимли (Алескеров, 46), Гараев (Нуриев, 74), Озобич, Махмудов, Салахлы (Садыхов, 67), Горбани (Эмрели, 46).

Предупреждения: Гусейнов (27), Озобич (47), Мартинс Перейра (66), Бонерт (81), Кривоцюк (90).

Казахстан – Украина 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 2 Яремчук, 1:1 – 74 Валиуллин, 1:2 – 90 Сикан, 2:2 – 90 Валиуллин.

Казахстан – Покатилов, Марочкин, Быстров, Малый, Логвиненко, Куат (Вороговский, 84), Валиуллин, Тагыберген (Оразов, 90), Васильев (Жуков, 90), Нургалиев (Зайнутдинов, 61), Шушеначев (Аймбетов, 60).

Украина – Пятов, Соболь (Сикан, 82), Матвиенко, Караваев, Зинченко, Буяльский (Малиновский, 59), Ярмоленко, Забарный, Сидорчук (Шапаренко, 75), Миколенко, Яремчук (Цыганков, 59).

Предупреждения: Васильев (43), Миколенко (52), Зинченко (74), Покатилов (90).

Франция – Босния и Герцеговина 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 36 Джеко, 1:1 – 39 Гризманн.

Франция – Льорис, Кимпембе, Кунде, Динь, Варан, Лемар (Тчуамени, 46), Погба, Верету (Дюбуа, 54), Гризманн (Коман, 76), Бензема (Марсьяль, 76), Мбаппе (Диаби, 90).

Босния и Герцеговина – Шехич, Сушич (Ципетич, 64), Колашинац (Чивич, 54), Саничанин, Хаджикадунич, Пьянич, Цимирот (Лончар, 72), Хаджиахметович, Ахмедходжич, Джеко, Демирович (Превляк, 72).

Предупреждения: Верету (30), Хаджиахметович (76).

Удаление: Кунде (51).

Фарерские о-ва – Израиль 0:4 (0:2, 0:2)

Молдова – Австрия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 45 Баумгартнер, 0:2 – 90 Арнаутович.

Молдова – Аврам, Потырнике (Болохан, 84), Посмак, Рябчук, Белоусов (Марандич, 73), Ионицэ, Гынсарь (Богачук, 59), Гечев (Спэтару, 59), Дрос, Жардан, Плэтикэ (Антонюк, 84).

Австрия – Бахманн, Триммель, Хинтереггер, Линхарт, Ульмер, Гриллич (Ильзанкер, 82), Шауб (Кайнц, 77), Лаймер (Шопф, 62), Баумгартнер (Алаба, 83), Грегорич (Кара, 62), Арнаутович.

Предупреждения: Рябчук (36), Белоусов (56).

Дания – Шотландия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 14 Васс, 2:0 – 15 Мэле.

Дания – Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Кьер, Васс (Ларсен, 85), Дамсгор (Линдстрем, 90), Дилэйни (Нергор, 85), Ольсен (Дарами, 85), Хейбьерг, Мэле, Поульсен (Винд, 68).

Шотландия – Гордон, Тирни, Хэнли, Маккенна (Дайкс, 46), Робертсон, Маклин (Тернбулл, 85), Гилмор (Фергюсон, 90), Фрэйзер, Макгрегор, Купер, Адамс (Кристи, 71).

Латвия – Гибралтар 3:1 (0:0, 3:1)

Норвегия – Нидерланды 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 20 Холанд, 1:1 – 36 Классен.

Норвегия – Хансен, Ханче-Ольсен, Страннберг, Педерсен (Рюэрсон, 60), Мелинг, Эдегор, Хеуге (Дэли, 59), Торсбю, Эльюнусси, Норманн (Берг, 68), Холанд.

Нидерланды – Бейло, де Врей, Блинд, Тимбер (Думфрис, 90), ван Дейк, Вейналдум, Классен, Гакпо, де Йонг, Бергейс (Мален, 46), Депай.

Предупреждения: Блинд (18), Эльюнусси (25), Торсбю (43), Эдегор (61), Мален (90).

Турция – Черногория 2:2 (2:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 9 Ундер, 2:0 – 30 Языджи, 2:1 – 40 Марушич, 2:2 – 90 Радунович.

Турция – Байындыр, Айхан, Демирал, Челик, Мюльдюр, Чалханоглу, Языджи (Кекчю, 66), Ундер (Унал, 82), Йокушлу (Озтюрк, 82), Йылмаз, Караман (Актюркоглу, 75).

Черногория – Миятович, Томашевич (Радунович, 66), Вешович, Вуячич, Марушич, Косович (Раичкович, 57), Хакшабанович (Осмайич, 78), Божович (Иванович, 66), Шчекич, Савич, Джурджевич.

Предупреждения: Ундер (37), Чалханоглу (48), Божович (56), Челик (77), Джурджевич (80), Вуячич (86), Савич (87), Йылмаз (90).

Россия – Хорватия 0:0 (0:0, 0:0)

Россия – Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес (Самошников, 78), Захарян (Черышев, 70), Баринов, Ионов (Бакаев, 70), Кузяев (Ерохин, 84), Миранчук (Заболотный, 46), Головин.

Хорватия – Ливакович, Чалета-Цар (Шкорич, 84), Ловрен, Юранович, Соса, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Брозович, Влашич, Перишич (Ливая, 74), Крамарич (Оршич, 74).

Предупреждения: Баринов (35), Черышев (90).

Словения – Словакия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 32 Боженик, 1:1 – 42 Стоянович.

Словения – Облак, Балковец, Стоянович, Мевля, Блажич, Штулац (Горенц-Станкович, 70), Зайц (Гнезда-Черин, 70), Ловрич (Бийол, 83), Иличич, Шешко (Шпорар, 83), Млакар (Чрнигой, 57).

Словакия – Родак, Шкриньяр, Шатка, Голубек, Пекарик, Лоботка, Гамшик, Куцка (Дуда, 90), Вайсс (Мак, 64), Шранц (Стрелец, 76), Боженик (Косцелник, 76).

Предупреждения: Иличич (66), Шранц (73), Гнезда-Черин (90), Дуда (90).

Мальта – Кипр 3:0 (1:0, 2:0)