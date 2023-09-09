Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в субботу, 9 сентября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Подопечные Сергея Реброва в польском Вроцлаве принимают команду Англии, которая фактически гарантировала себе выход на континентальное первенство.

Видео дня

Встречу примет стадион Tarczyński Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Англия. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Матч в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспильного". Также показ запланирован на телеканале "Megogo Футбол", входящем в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

Оба вещателя предложат болельщикам традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АНГЛИЯ

Явными фаворитами встречи считаются родоначальники футбола. Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 4,33. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 9,00.

СУДЬИ НА МАТЧ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Болгарии, которую возглавляет Георгий Кабаков. Ему будут помогать лайнсмены Мартин Маргаритов и Диян Валков, роль четвертого рефери исполнит Никола Попов.

На поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Ивайло Стоянов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я готовлю команду к каждой отдельной игре. Так что сейчас я сконцентрирован на матче с Англией. Очки я не считаю. Мы должны не считать очки, а концентрироваться на игре и показать в ней максимум. А дальше посмотрим, что будет. К сожалению, есть небольшие повреждения у футболистов. Но мы вызвали на этот сбор 26 футболистов, этого достаточно, чтобы справиться с текущими проблемами. У сборной Англии тоже есть кадровые сложности.

Виталий Миколенко, защитник сборной Украины:

– Мы сыграем за три дня с двумя топ-сборными – Англией и Италией. Будет тяжело, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними побороться. Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский - крепкий в обороне и более индивидуальный в атаке.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля – Зинченко, Степаненко, Судаков – Мудрик, Довбик, Ярмоленко

Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем, Райс, Хендерсон – Маддисон, Кейн, Сака

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Англия уверенно лидирует в группе, выиграв все свои четыре матча. Украина же, вероятно, будет бороться с итальянцами за вторую путевку на Евро.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украина и Англия встречались друг с другом девять раз. В активе "сине-желтых" одна победа и две ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей 3-15 в пользу британцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему исключил из команды звездного футболиста.

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