newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
2,6 т.
Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в субботу, 9 сентября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Подопечные Сергея Реброва в польском Вроцлаве принимают команду Англии, которая фактически гарантировала себе выход на континентальное первенство.

Видео дня

Встречу примет стадион Tarczyński Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Англия. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Матч в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспильного". Также показ запланирован на телеканале "Megogo Футбол", входящем в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

Оба вещателя предложат болельщикам традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АНГЛИЯ

Явными фаворитами встречи считаются родоначальники футбола. Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 4,33. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 9,00.

Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

СУДЬИ НА МАТЧ УКРАИНА – АНГЛИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Болгарии, которую возглавляет Георгий Кабаков. Ему будут помогать лайнсмены Мартин Маргаритов и Диян Валков, роль четвертого рефери исполнит Никола Попов.

На поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Ивайло Стоянов.

Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я готовлю команду к каждой отдельной игре. Так что сейчас я сконцентрирован на матче с Англией. Очки я не считаю. Мы должны не считать очки, а концентрироваться на игре и показать в ней максимум. А дальше посмотрим, что будет. К сожалению, есть небольшие повреждения у футболистов. Но мы вызвали на этот сбор 26 футболистов, этого достаточно, чтобы справиться с текущими проблемами. У сборной Англии тоже есть кадровые сложности.

Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

Виталий Миколенко, защитник сборной Украины:

– Мы сыграем за три дня с двумя топ-сборными – Англией и Италией. Будет тяжело, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними побороться. Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский - крепкий в обороне и более индивидуальный в атаке.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Бущан – Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля – Зинченко, Степаненко, Судаков – Мудрик, Довбик, Ярмоленко

Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем, Райс, Хендерсон – Маддисон, Кейн, Сака

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Англия уверенно лидирует в группе, выиграв все свои четыре матча. Украина же, вероятно, будет бороться с итальянцами за вторую путевку на Евро.

Украина – Англия: все подробности матча отбора Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украина и Англия встречались друг с другом девять раз. В активе "сине-желтых" одна победа и две ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей 3-15 в пользу британцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему исключил из команды звездного футболиста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!