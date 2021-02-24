Где смотреть "Шахтер" – "Маккаби": расписание трансляций Лиги Европы

В четверг, 25 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч против "Маккаби" Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:55 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1.

Напомним, что в первой встрече "горняки" одержали выездную победу со счетом 2:0. Теперь для выхода в 1/8 финала Лиги Европы им достаточно не проиграть в два мяча и крупнее.

Спортивные аналитики считают "Шахтер" фаворитом ответного матча и предлагают поставить на выигрыш донецкого клуба за коэффициент 1,72, на ничью – за 3,60, а успех "Маккаби" оценивается котировкой 5,00. Что касается шансов на продолжение выступлений в ЛЕ, то букмекеры не верят в проход израильской команды. На это событие ставки принимаются за 15,00.

Отметим, что поединок, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", смогут посетить зрители. Стало известно, где и за какую цену можно купить билеты на стадион.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" поддержал "Динамо" перед ответным матчем столичного клуба в Лиге Европы против "Брюгге".