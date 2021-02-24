"Шахтер" – "Маккаби": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 25 февраля, проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с израильским "Маккаби".

Подопечные Луиша Каштру после выездной победы 2:0 примут соперника на поле НСК "Олимпийский", где смогут присутствовать зрители. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Маккаби. Начало игры – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – МАККАБИ

Увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляция встречи будет доступна на видеосервисе Megogo.

Также прямой эфире из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – МАККАБИ

Очевидным фаворитом противостояния аналитики считают донецкую команду. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,72.

Ничья оценивается показателем 3,50. А котировки на успех клуба из Тель-Авива достигают уровня 5,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Испании во главе с Хосе Санчесом.

Помогать на линиях ему будут соотечественники Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието. Роль четвертого арбитра исполнит Хосе Луис Мунуэра.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитру, за работой которой будет следить Рикардо де Бургос.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Практически все наши игроки находятся в отличных кондициях. Все готовы играть с "Маккаби", который создал нам много проблем. Практически все восстановились. Надеюсь, все будут готовы. Если с "Маккаби" или в матче против "Зари" будут какие-то проблемы – я беру на себя ответственность. Всегда нужно думать головой и принимать лучшее решение для команды.

Патрик фон Луивен, главный тренер "Маккаби":

– Уверен, что мы будем хорошо настроены на игру. Да, мы будем атаковать. Мы будем стараться показать нашу лучшую игру, сделаем все возможное для этого. Команда будет стремиться отыграться. Все футболисты настроены хорошо, в прошлой игре они показали свою силу, все стремятся показать, что мы – одна команда. Я понимаю, какая команда нам противостоит, знаю, что "Шахтер" – качественная команда, у которой много сильных сторон. Мы постараемся воспользоваться нашими шансами.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко – Алан Патрик, Марлос, Степаненко, Тайсон, Тете – Мораес

"Маккаби": Даниэл – Еини, Тиби, Родригес, Саборит – Жералдеш, Бен Хаим – Рикан, Перец, Битон – Пешич

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Неделю назад на стадионе "Блумфилд" украинская команда добыла уверенную победу – 2:0. Голами в составе "горняков" отметились Алан Патрик и Тете.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" поддержал киевское "Динамо" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".