Где смотреть ''Фейеноорд'' – ''Шахтер''. Расписание трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 16 марта, проведет ответную игру 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Игора Йовичевича в Роттердаме на стадионе "Фейеноорд" сразятся с одноименным местным клубом, выигравшим в прошлом году "бронзу" чемпионата Нидерландов.

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OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Фейеноорд" – "Шахтер". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч между нидерландским и украинским клубами завершился вничью 1:1. В этой игре Ярослав Ракицкий забил невероятный гол спиной, вызвав фурор среди болельщиков.

В 1/16 финала "оранжево-черные" прошли с французским "Ренном". Первая встреча между этими командами завершилась с неожиданным счетом 2:1 в пользу украинцев.

В ответной игре все решилось в серии послематчевых пенальти. Голкипер "горняков" Анатолий Трубин взял три удара, добыв для своей команды победу.

Позже "Шахтер" показал хитрость, которая помогла нашему вратарю.