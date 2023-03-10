''Ж*па Рака'' и 80 минут дна: реакция болельщиков РФ на упущенную победу ''Шахтера'' в ЛЕ и шедевр экс-игрока ''Зенита''

Ничья донецкого "Шахтера" с нидерландским "Фейеноордом" (1:1) в 1/8 Лиги Европы вызвал весьма сдержанную реакцию в России, где не сильно радуются успехам украинского клуба, когда представители РФ вынуждены отбывать дисквалификацию из-за полномасштабного вторжения в Украину. С одной стороны "горняки" показали далеко не лучший свой футбол, но с другой – именно роттердамцам пришлось отыгрываться.

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OBOZREVATEL собрал комментарии читателей российских спортивных сайтов после поединка в Варшаве, где в составе "Шахтера" забил его ветеран, бывший защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий. И надо сказать, что удар украинца то ли поясницей, то ли ягодицами произвел впечатление.

"Да, "Шахтар" отскочил, в Роттердаме будет непросто, гол Ракицкого – это шедевр, теперь я видел все способы забивать голы", – написал один из любителей спорта.

"При таком характере игры очень хороший результат для "Шахтера". "Фейеноорд" смотрелся явно лучше. Ярик сотворил шедевр! Играет в основе, забивает!", – отметил другой читатель.

"Глазам своим не верю – это что рак забил? А откуда он взялся?", "Посмотрите – каким местом он забил!, "Если бы Ракицкий не забил, "Шахтер", возможно бы проиграл. У него и моментов не было. Выручил этот момент после подачи углового. "Фейеноорд" давил, Трубин тащил самые сложные мячи", – обсуждали болельщики РФ.

"Удар "Рака" или "Раком"? Игра эпичная вышла! 80 минут дна донного по игре, затем "Ж*па Рака" (тренд) и наконец 1-й гол морячков с 50-го удара по воротам "Шахтера". Верим в "чудо в Роттердаме"!", – написал beavers.

Но в основном, в РФ не скрывали, что болеют за нидерландский клуб. Заявили даже, что без ушедших из "Шахтера" бразильцев команда сильно ослабла.

"Не ожидал что "Фейеноорд" так будет возить кротов. Но они, видимо, потеряв бразильцев совсем не в кондициях. На Де Кюйпе обязаны их уверенно переиграть", – написал пользователь с ником АланПардью, забыв объяснить, как тогда "горняки" без легионеров играли вничью с "Реалом" и обыгрывали "Лейпциг" на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Лютый отскок. "Шахтер" упустил, хотя по игре даже ничья им за счастье. Шансов на проход дальше совсем немного", – уверен читатель российского сайта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Шахтер" упустил победу в Лиге Европы после невероятного гола Ракицкого спиной.

Также мы сообщали, что суперкомпьютер сделал прогноз на победителя Лиги Европы и назвал "Шахтер" одним из аутсайдеров.

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