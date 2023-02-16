''Шахтер'' с неожиданной победы стартовал в плей-офф Лиги Европы. Видео голов

Донецкий "Шахтер" в номинально домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл французский "Ренн". Встреча на стадионе Войска Польского в Варшаве завершилась со счетом 2:1

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Перед матчем букмекеры отдавали преимущество нашим соперникам, считая что успешнее в первой части противостояния будут именно французы.

Обе команды начали поединок очень динамично. Футболисты демонстрировали высокий темп перемещений по полю, но до острых моментов у ворот дело не доходило. Игра изобиловала большим количеством силовой борьбы, особенно на флангах.

Контратаки, которыми "Шахтер" часто ловил соперника на групповом этапе Лиги чемпионов, "горняки" использовали и в дебюте матча с "Ренном". На 11-й минуте великолепная диагональ через все поле от Конопли нашла на фланге Михайличенко, Его удар с острого угла парировал Манданда, но удачно сыграл Крыськив, открыв счет - 1:0.

Пропустив гол гости бросились отыгрываться и просто прижали украинцев к их воротам. Большую часть оставшегося времени в первом тайме атаковал клуб из Франции, и на 34-й минуте едва не сравнял. Бондаренко неудачно сыграл в обороне, отдавая пас назад, но камерунский нападающий "Ренна" Карл Токо-Экамби не смог переиграть Трубина.

На 44-й минуте был был забит второй гол, но неожиданно это сделал "Шахтер". После очередного контрвыпада украинцев, 18-летний Угочукву в своей штрафной площадке ударил по ногам Коноплю и главный арбитр встречи Ирфан Пельто указал на точку. Бондаренко не без труда увеличил преимущество - 2:0.

В начале второй половины "Ренн" уже не выглядел таким мощным, но тем не менее смог сократить отставание. После массированной атаки Карл Токо-Экамби все таки занес мяч в ворота - 2:1.

В оставшееся время клуб с запада Франции уже не выглядел таким грозным. "Горняки" отвечали не менее опасно, но счет так и не изменился.

Ответная игра пройдет во Франции через неделю, 23 февраля. Начало в 22:00.

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