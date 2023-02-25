''Шахтер'' показал секрет, который помог выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Фотофакт

Донецкий "Шахтер" показал шпаргалку, которая помогла Анатолию Трубину отбить два удара в серии послематчевых пенальти ответной игры 1/16 финала Лиги Европы против "Ренна". "Горняки" у себя в соцсетях опубликовали снимок бутылки, на которой была наклеена бумага с подсказками для голкипера сборной Украины.

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На листке были написаны фамилии футболистов "Ренна", а также угол ворот, в который они чаще всего бьют свои удары с 11-метровой отметки.

"В футболе не бывает мелочей", – говорится в подписи к снимку.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Шахтер" - "Ренн" завершился победой украинской команды в серии 11-метровых ударов.

Трубин после успеха оранжево-черных скромно оценил свои достижения в поединке, поблагодарив в первую очередь ВСУ.

Российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успех донецкого клуба в ЛЕ. Так называемые журналисты, которые проигнорировали успех "горняков" в первой игре в Варшаве, не смогли оставить без внимания выход наших соотечественников в 1/8 финала турнира.

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