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"Фейеноорд" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
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'Фейеноорд' – 'Шахтер': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 16 марта, проведет повторный матч 1/8 финала Лиги Европы с роттердамским "Фейеноордом". После ничейной игры в Варшаве, где удивительный гол забил защитник Ярослав Ракицкий, команда Игора Йовичевича отправилась на выездную игру.

Видео дня

Встреча состоится на поле стадиона "Де Куйп", что означает "котел". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Фейеноорд" – "Шахтер". Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени.

''Фейеноорд'' – ''Шахтер'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ФЕЙЕНООРД" – "ШАХТЕР"

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и его стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "ФЕЙЕНООРД" – "ШАХТЕР"

Фаворитом игры считаются хозяева поля. Ставки на победу коллектива из Нидерландов в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 6,50.

''Фейеноорд'' – ''Шахтер'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

СУДЬИ НА "ФЕЙЕНООРД" – "ШАХТЕР"

Обслуживать матч доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут лайнсмены Анхель Невадо Родригес и Икер де Франcиско, а роль четвертого судьи исполнит Хосе Луис Мунуэра.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Хуан Мартинес.

''Фейеноорд'' – ''Шахтер'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда":

– Матч с "горняками" в Польше будто создал образ, что "Шахтер" не очень хорошая команда. Чтобы всем было понятно – я так не считаю. Это очень сильный соперник, пришедший из Лиги чемпионов, прошел "Ренн". Кроме того, завтра смогут сыграть три футболиста, которые пропускали первую встречу из-за дисквалификации. Нам будет сложнее, чем на прошлой неделе.

Игор Йовичевич, главный тренер "Шахтера":

– Думаю, морально команда точно готова к такому уровню соревнований. Мы знаем уровень матча, после встречи в Варшаве сделали определенные коррективы. Первая игра получилась тяжелой, но надеемся, что тогда мы не показали свой лучший футбол. Думаю, у нас есть запас потенциала для своего лучшего футбола. Будем биться от первой до последней минуты. Есть хороший коллектив, который неоднократно показывал себя хорошо в матчах, где не был фаворитом. Мы приехали выиграть матч, однако это будет очень трудно сделать, ведь на стадионе "Фейеноорда" всегда фантастическая публика и атмосфера, и мы готовы!

''Фейеноорд'' – ''Шахтер'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Фейеноорд": Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Кекчю, Шиманьски, Джаханбахш, Данило, Идрисси

"Шахтер": Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Траоре

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов повторили рекорд лучшего бомбардира "Шахтера".

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