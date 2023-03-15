''Фейеноорд'' – ''Шахтер'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 16 марта, проведет повторный матч 1/8 финала Лиги Европы с роттердамским "Фейеноордом". После ничейной игры в Варшаве, где удивительный гол забил защитник Ярослав Ракицкий, команда Игора Йовичевича отправилась на выездную игру.

Видео дня

Встреча состоится на поле стадиона "Де Куйп", что означает "котел". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Фейеноорд" – "Шахтер". Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ФЕЙЕНООРД" – "ШАХТЕР"

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и его стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "ФЕЙЕНООРД" – "ШАХТЕР"

Фаворитом игры считаются хозяева поля. Ставки на победу коллектива из Нидерландов в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 6,50.

СУДЬИ НА "ФЕЙЕНООРД" – "ШАХТЕР"

Обслуживать матч доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут лайнсмены Анхель Невадо Родригес и Икер де Франcиско, а роль четвертого судьи исполнит Хосе Луис Мунуэра.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Хуан Мартинес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда":

– Матч с "горняками" в Польше будто создал образ, что "Шахтер" не очень хорошая команда. Чтобы всем было понятно – я так не считаю. Это очень сильный соперник, пришедший из Лиги чемпионов, прошел "Ренн". Кроме того, завтра смогут сыграть три футболиста, которые пропускали первую встречу из-за дисквалификации. Нам будет сложнее, чем на прошлой неделе.

Игор Йовичевич, главный тренер "Шахтера":

– Думаю, морально команда точно готова к такому уровню соревнований. Мы знаем уровень матча, после встречи в Варшаве сделали определенные коррективы. Первая игра получилась тяжелой, но надеемся, что тогда мы не показали свой лучший футбол. Думаю, у нас есть запас потенциала для своего лучшего футбола. Будем биться от первой до последней минуты. Есть хороший коллектив, который неоднократно показывал себя хорошо в матчах, где не был фаворитом. Мы приехали выиграть матч, однако это будет очень трудно сделать, ведь на стадионе "Фейеноорда" всегда фантастическая публика и атмосфера, и мы готовы!

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Фейеноорд": Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Кекчю, Шиманьски, Джаханбахш, Данило, Идрисси

"Шахтер": Трубин – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Траоре

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов повторили рекорд лучшего бомбардира "Шахтера".

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