''Шахтер'' упустил победу в Лиге Европы после невероятного гола Ракицкого спиной. Видео

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/2023. Встреча на стадионе Войска Польского в Варшаве против нидерландского "Фейеноорда" завершилась со счетом 1:1.

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Первые пять минут проходили в неспешном темпе. Фавориты противостояния подолгу разыгрывали мяч на своей половине поля, отбиваясь от прессинга украинцев.

"Фейеноорд" пытался опасными прострелами пройти оборону украинцев. Постепенно преимущество нидерландцев становилось все более явным. Игра шла в опасной близости от ворот Трубина и голкиперу сборной Украины приходилось все чаще вступать в игру.

Украинские футболисты периодически не успевали за оппонентами и были вынуждены останавливать их лишь с нарушением правил.

Необходимо было больше движения в центре поля от Шахтера, но "оранжево-черные" заметно уступали сопернику в этом компоненте. Ближе к концу тайма игра переместилась в центральный круг, без явных угроз воротам.

Очень активным был левый фланг "Фейеноорда", где нидерландские футболисты пытались найти своего лидера Маласию Тайрелл. Грешили подопечные Йовичевича и ошибками.

Нидерланды играли с высокой линией обороны, и в эти минуты остро ощущалась нехватка Михаила Мудрика, который бы мог врываться в свободное пространство, напрягая чужую оборону.

Роттердамцы легко заходили в нашу штрафную, вскрывая защитные зоны. Последние пять минут перед перерывом превратились в тотальный штурм игроков из Роттердама.

Вторая половина продолжилась в таком же ключе, когда "Шахтер" играл вторым номером, отпахивая всей командой в обороне. "Фейеноорд" с каждой атакой становился все ближе и ближе к голу (2-9 по ударам в сторону ворот).

Команде из Украины становилось все сложнее и сложнее сдерживать атаки "Фейеноорда", но гостям не хватало везения и точности в завершающих фазах. На 64-й минуте Трубин вытянул "мертвый" мяч.

Постоянно атакуя, на 79-й минуте гости пропустили сенсационный гол. Невероятным ударом отметился Ярослав Ракицкий, забив после подачи углового нижней частью спины.

К сожалению победный результат "Шахтер" удержать не смог. Эзекиэль Буллод, вышедший на замену на 86-й минуте, на 88-й сравнял счет.

Ответная встреча состоится через неделю, 16 мата в Роттердаме на Feyenoord Stadium.

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