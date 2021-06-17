Где смотреть Дания – Бельгия: расписание трансляций матча Евро-2020

В четверг, 17 июня, Дания и Бельгия проведут второй матч на Евро-2020. Поединок команд состоится в Копенгагене на стадионе "Паркен".

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождаться традиционной студией с экспертами. В России игру покажет Первый канал, а в Беларуси – "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

В 21-м веке Дания и Бельгия встречались дважды в официальных матчах. В 2020 году они играли в одной группе элитного дивизиона Лиги наций, и оба поединка закончились победой последних (4:2 и 2:0).

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Напомним, что в первом туре Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге со счетом 3:0, а Дания сенсационно уступила Финляндии в матче, который чуть не закончился трагедией. Лидер команды Кристиан Эриксен пережил остановку сердца на последних минутах первого тайма, его пришлось реанимировать прямо на поле.

Несколько дней назад он впервые после инцидента обратился к болельщикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня на Евро-2020 состоялось три поединка. Россия вымучила победу над финнами, Уэльс уверенно обыграл Турцию, а Италия разгромила Швейцарию и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.