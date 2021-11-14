Где смотреть Босния и Герцеговина - Украина: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины во вторник, 16 ноября, проведет свой заключительный матч группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу-2022. В Зенице на стадионе "Билино Поле" подопечные Александра Петракова сыграют с командой Боснии и Герцеговины.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.

Все болельщики смогут поддержать свою сборную у экранов телевизоров и других мультимедийных девайсов. В прямом эфире встречу покажет общенациональный канал "Украина", который доступен в бесплатном цифровом эфире Т2, а также входит в стандартный пакет различных провайдеров, в частности Megogo.

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Также показ футбола запланирован на специализированном канале "Футбол 1", входящий в медиасервис Olltv. Тут перед игрой и после нее будет работать студия, с участием экспертов.

Кроме того трансляция запланирована на российском ресурсе "Матч! Футбол 1".

Напомним, что на уровне сборных Украина и Босния встречалась лишь раз. Это случилось 12 октября 2021 года.

Матч 8-го тура отбора на ЧМ-2022 на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры опубликовали котировки на эту игру. Исходя из этих данных Украины считается фаворитом.

Напомним, что 13 ноября сборная Финляндии, сенсационно разбив в гостях команду Боснии и Герцеговины существенно ухудшила шансы Украины занять итоговое 2-е место в группе D: все расклады, как нашей команды выйти на мундиаль.

Напомним, что перед матчем в Зенице Украина идет третьей в группе D.