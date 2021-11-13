Босния и Финляндия сыграли с наихудшим результатом для Украины в отборе на ЧМ-2022

Сборная Финляндии по футболу добыла сенсационную гостевую победу 3:1 над командой Боснии и Герцеговины в очередном матче отбора на чемпионат мира-2022. Поединок главных конкурентов Украины по группе D прошла в Зенице на поле стадиона "Билино Поле.

Именно с боснийцами наша команда будет играть 16 сентября в борьбе за 2-ю итоговую строчку, которая дает возможность выйти в плей-офф и побороться в стыковых матчах за путевку в финальную часть турнира.

В заключительном туре суоми будет достаточно ничьей с Францией, чтобы выйти на 2-ю строчку, независимо от того, как сыграет Украина.

Нашим парням теперь нужна только большая победа над Боснией и Герцеговиной и обязательно победа Франции над Финляндией.

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В матче в Зенице Финляндия могла повести в счете уже на 25-й минуте, когда арбитр Майкл Оливер назначил пенальти, однако Пуки не смог переиграть голкипера.

Это лишь обозлило гостей и спустя две минуты они все таки добились успеха. Отметился Форсс.

На 37-й минуте финны остались в меньшинстве, когда за опасный подкат прямую красную карточку получил Райтала.

Играя вдесятером подопечные Маркку Канерва не только не проиграли, но еще и смогли забить дважды.

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​Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины считается фаворитом матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с командой Боснии и Герцеговины. Начало встречи – 16 ноября в 21.45 по киевскому времени.