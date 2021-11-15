Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу во вторник, 16 ноября, проведет решающий для себя матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Соперником команды Александра Петракова станут боснийцы, которые уже лишились всех шансов на выход в Катар.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Увидеть поединок можно будет благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина". Он также доступен на видеосервисах Megogo и Volia TV.

Видео дня

Кроме того, прямой эфир из Зеницы проведет специализированный "Футбол 1", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

Также показ матча будет доступен на российском вещателе "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Явным фаворитом встречи считается украинская сборная. Ставки на победу "желто-синих" принимаются с коэффициентом 1,78.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 4,70.

СУДЬИ НА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Испании, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос.

Ему будут помогать лайнсмены Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а роль четвертого рефери исполнит Хосе Луис Мунуэра.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Рикардо де Бургос.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ивайло Петев, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины:

– У нас последний матч цикла, и его нужно завершить победой. Самое важное – бороться и показать желание победить. Мы обязаны показать на поле намного больше, чем мы показали в игре с финнами. Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, которые получали меньше практики, выйдут в основе.

Александр Петраков, и.о. главного тренера сборной Украины:

– Нам нужна победа. Будем играть на нее. Поражение Боснии от Финляндии? Это футбол. То, что у боснийцев выйдут молодые ребята, это еще будет сложнее для нас, ведь эти игроки захотят себя показать. Думаю, что нас ждет трудная игра. У нас все футболисты здоровые, у всех негативные тесты. Гармаш? Все увидите на игре. Следить за матчем Франции и Финляндии я не буду и ничего команде передавать не буду. Что касается реализации моментов, то в сборной это не натренируешь. Это должны делать в клубах.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Босния и Герцеговина: Шехич – Ахмедходжич, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич, Цимирот, Пьянич, Хаджиахметович, Гояк, Превляк, Стеванович.

Украина: Бущан – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украине для выхода в стыковые матчи необходима только победа в Зенице, а также невыигрыш Финляндии в домашней игре с Францией. В свою очередь боснийцы уже лишились всех шансов на выход на ЧМ-2022.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались единственный раз в октябре. Тогда во Львове встреча завершилась вничью 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России проиграла команде Хорватии и не смогла выйти на ЧМ-2022.