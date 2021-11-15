Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу во вторник, 16 ноября, проведет решающий для себя матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Соперником команды Александра Петракова станут боснийцы, которые уже лишились всех шансов на выход в Катар.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.

Украинцам нужна только победа в Зенице.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Увидеть поединок можно будет благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина". Он также доступен на видеосервисах Megogo и Volia TV.

Видео дня

Кроме того, прямой эфир из Зеницы проведет специализированный "Футбол 1", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

Также показ матча будет доступен на российском вещателе "Матч! Футбол 2".

Украинцы считаются фаворитом встречи.

ПРОГНОЗ НА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Явным фаворитом встречи считается украинская сборная. Ставки на победу "желто-синих" принимаются с коэффициентом 1,78.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 4,70.

СУДЬИ НА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Испании, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос.

Ему будут помогать лайнсмены Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а роль четвертого рефери исполнит Хосе Луис Мунуэра.

Украина и Босния сыграли 1:1 во Львове

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Рикардо де Бургос.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ивайло Петев, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины:

– У нас последний матч цикла, и его нужно завершить победой. Самое важное – бороться и показать желание победить. Мы обязаны показать на поле намного больше, чем мы показали в игре с финнами. Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, которые получали меньше практики, выйдут в основе.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции.

Александр Петраков, и.о. главного тренера сборной Украины:

– Нам нужна победа. Будем играть на нее. Поражение Боснии от Финляндии? Это футбол. То, что у боснийцев выйдут молодые ребята, это еще будет сложнее для нас, ведь эти игроки захотят себя показать. Думаю, что нас ждет трудная игра. У нас все футболисты здоровые, у всех негативные тесты. Гармаш? Все увидите на игре. Следить за матчем Франции и Финляндии я не буду и ничего команде передавать не буду. Что касается реализации моментов, то в сборной это не натренируешь. Это должны делать в клубах.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Босния и Герцеговина: Шехич – Ахмедходжич, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич, Цимирот, Пьянич, Хаджиахметович, Гояк, Превляк, Стеванович.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко.

Украина: Бущан – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украине для выхода в стыковые матчи необходима только победа в Зенице, а также невыигрыш Финляндии в домашней игре с Францией. В свою очередь боснийцы уже лишились всех шансов на выход на ЧМ-2022.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались единственный раз в октябре. Тогда во Львове встреча завершилась вничью 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России проиграла команде Хорватии и не смогла выйти на ЧМ-2022.

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