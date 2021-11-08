Босния и Герцеговина – Украина: букмекеры назвали фаворита матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины считается фаворитом матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с командой Боснии и Герцеговины. Поединок состоится в Зенице на стадионе "Билино Поле" во вторник, 16 ноября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.

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Аналитики уже начали принимать ставки на поединок. По их мнению, шансы на победу у гостей немного выше, чем у их соперников.

Ставки на успех "желто-синих" принимаются с коэффициентом 2,39. Ничья оценивается котировкой 3,55. А показатели на триумф боснийцев достигают уровня 2,70.

Отметим, что сборная Украины занимает второе место в группе D, имея в активе девять очков после семи встреч. В свою очередь боснийцы идут четвертыми, набрав на два пункта меньше будущих соперников.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков шестью словами описал возвращение в команду полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.