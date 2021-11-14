Как Украине выйти на ЧМ-2022. Все расклады перед последним туром отбора

Сборная Финляндии, 13 ноября сенсационно разбив в гостях команду Боснии и Герцеговины в очередном туре отборе чемпионата мира по футболу-2022, существенно ухудшила шансы Украины занять итоговое 2-е место в группе D. Эта позиция дает право участвовать в стыковых матчах за путевку в финальный турнир.

Подопечные Александра Петракова во вторник, 16 ноября, проведут свой заключительный матч квалификации и чтобы выйти на 2-ю строчку необходимо выполнение нескольких условий. Перед этим поединком "желто-синие" идут третьими в квинтете.

Видео дня

Первым и самым главным является победа Украины над Боснией и Герцеговиной. Любой другой результат автоматически вычеркивает нас из числа участников мундиаля-2022.

Вторым условием является победа Франции в гостях над Финляндией. В том случае, если в Хельсинки будет зафиксирована победа хозяев, Украина не попадает на ЧМ-2022.

Если в матче Финляндия – Франция будет ничья, то тогда необходимо смотреть на результат. При безголевой ничьей 0:0, нас устроит победа в Зенице с любым счетом.

Если финны сыграют в результативную ничью, то украинцам нужно при своей минимальной победе забивать на один больше, чем они. Например: если Финляндия – Франция 1:1, то Босния и Герцеговина – Украина 1:2; если Финляндия – Франция 2:2, то Босния и Герцеговина – Украина 2:3 и т.д.

Если мы выиграем больше, чем в один гол, то проходим при любой финской ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Франции добыла невероятную победу над Казахстаном, отгрузив команде 8 голов.

Вашему вниманию все результаты 13 ноября.

Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 29 Форсс, 0:2 – 50 Луд, 1:2 – 69 Менало, 1:3 – 73 О`Шонесси.

Босния и Герцеговина – Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Превляк.

Финляндия – Градецки, Вяйсянен, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), О`Шонесси, Шюллер, Луд (Уронен, 76), Камара, Райтала, Форсс (Ниссиля, 46), Пукки (Йенсен, 80).

Предупреждения: Пьянич (24), Прцич (83).

Удаление: Райтала (37).

Франция – Казахстан 8:0

Голы: 1:0 – 6 Мбаппе, 2:0 – 12 Мбаппе, 3:0 – 32 Мбаппе, 4:0 – 55 Бензема, 5:0 – 59 Бензема, 6:0 – 75 Рабьо, 7:0 – 84, пенальти Гризманн, 8:0 – 87 Мбаппе.

Франция – Льорис, Кунде, Эрнандес (Лангле, 80), Упамекано, Эрнандес, Канте (Тчуамени, 72), Рабьо, Коман (Павар, 79), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88), Гризманн, Бензема (Диаби, 71).

Казахстан – Покатилов, Алип, Марочкин, Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Тапалов (Байтана, 68), Тайкенов, Куат, Жарынбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 60).

Предупреждения: Омиртаев (51), Бензема (52), Васильев (83).

Турция – Гибралтар 6:0 (3:0, 3:0)

Норвегия – Латвия 0:0 (0:0, 0:0)

Черногория – Нидерланды 2:2

Бельгия – Эстония 3:1

Уэльс – Беларусь 5:1