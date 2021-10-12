Сборная Украины на "Арене Львов" упустила победу в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в 8-м туре отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины. Матч на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина.

Матч начался в невысоком темпе. Сборная Украины организовывала позиционные атаки, катая мяч в центральном круге.

Босния играла низко в пять защитников, максимально сосредоточившись в оборону. Украинцы массированными силами были на половине поля соперника и уже на 15-й минуте это принесло успех

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Цыганков удачно воспользовался несогласованностью в работе соперника - фланги боснийцев не смогли сделать офсайд - отдав точный пас на Ярмоленко. Хавбек "Вест Хэма" отправил мяч точно в ворота.

Ближе к 20-й минуте ситуация на поле изменилась. "Желто-синие" отдали территориальную преимущество, перейдя к контратакующей модели игры.

На 23-й минуте именно в контрвыпаде Украина могла делать счет 2:0. Соболь вырвался на оперативное пространство, сделал прострел в центр, но Тымчику не удалось переиграть голкипера.

Боснийцы попытались организовать нечто подобие прессинга, но украинцы легко ушли от давления и контролировали перепасовкой центр поля, хотя без редких фолов не обходилось.

К середине тайма "желто-синие" пропустили очень опасный выпад. Самый незабивной игрок в истории боснийской сборной Сеад Колашинац (42 матча, 0 голов) с острого угла два раза низом подряд атаковал ворота Пятова.

Наши футболисты пытались исключить любой риск потери при попытке контроля мяча.

Под занавес первой 45-минутки Украина заметно подсела, позволив гостям организовать очень опасную атаку. Выстрел Хаджиахметовича отразил Пятов, а вторым темпом Превляк попал в Кривцова.

Вторая половина началась с "качелей", когда обе сборные не задерживались в центре, а опасно атаковали у ворот друг друга. На удар Налича, мы ответили выпадом Тымчика. Правый латераль, как и в первом тайме, прорвался мимо Хаджикадунича один на один с вратарем под углом к воротам и но пробил рядом с дальней штангой.

На 55-й минуте Яремчук протянул мяч от центрального круга, обыгрался с Цыганковым, и одновременно с поднятым флажком (офсайд) лайнсмена не попал в створ.

На 58-й минуте тренерский штаб боснийцев впустил Саньина Прцича и Элвиса Сарича. Свежие силы соперника ненадолго прижали украинцев к своей штрафной.

Эдин Джеко, который больше всех в матче угрожал нашим воротам, едва не сравнял счет. Его удар парировал голкипер "Шахтера".

Босния и Герцеговина выглядела собраннее. Начиная с середины второго тайма она владела инициативой и заслуженно сравняла счет.

Украина бросилась отыгрываться, но в атаке не было заметно ни движения, ни осмысленных комбинаций. Петраков на 82-й минуте вместо Ярмоленко и Цыганкова выпустил Зубкова и Булецу, но результата это не принесло.

Заключительный матч отбора на ЧМ-2022 Украина проведет 16 ноября. Соперником будет снова Босния и Герцеговина.

Напомним, что в прошлом туре украинские футболисты со счетом 2:1 обыграли Финляндию.

Победный мяч в первом тайме забил Роман Яремчук.