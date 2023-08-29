Где смотреть 'Бешикташ' – 'Динамо'. Расписание трансляций плей-офф Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 31 августа, проведет свой ответный поединок плей-офф Лиги конференций УЕФА. В Стамбуле подопечные Луческу на стадионе "Бешикташ" сыграют против одноименного клуба.

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Встреча в Турции начнется в 21:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" – "Динамо".

Все болельщики и болельщицы смогут поддержать любимую команду благодаря трансляции на телеканале "2+2", который доступен в эфире T2, а также в медиасервисе Megogo. Кроме того, показ запланирован на Youtube-канале ФК "Динамо".

Также игру между бронзовым призером Турции и вице-чемпионами Украины можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" потерпели поражение в первом матче. Номинально домашний поединок против турецкого "Бешикташу" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:3.

После этой игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил возмущение судейством назвал свою команду "чемпионом по отмененным голам".

Отметим, что в третьем раунде квалификации "Динамо" прошло греческий "Арис". Первый матч в Салониках завершился победой хозяев. Единственный гол был забит после скандального пенальти, который австралийский рефери поставил за игру лицом Сироты в чужой штрафной.

Во второй встрече киевляне победили по пенальти (6:5). Основное и дополнительное время на стадионе "Джулешти" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1

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