Где смотреть 21-й тур УПЛ: расписание трансляций, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 10-11 апреля пройдут матчи очередного игрового дня.

Лидер первенства киевское "Динамо" в 21-м туре сыграет на формально своем поле с "Днепро-1". А действующий чемпион "Шахтер" проведет встретиться с "Мариуполем".

По традиции болельщики смогут увидеть поединки в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание 21-го тура УПЛ.

Премьер-лига Украины. 21-й тур

10 апреля (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Шахтер", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

17:00. "Динамо" – "Днепр-1", 2+2

Днепр, стадион "Днепр-1"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

19:30. "Десна" – "Александрия", "Футбол 2"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Денис Шурман

Арбитр VAR: Сергей Бойко

11 апреля (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Ингулец", УНИАН

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Виталий Романов

14:00. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Николай Балакин

17:00. "Рух" – "Минай", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

19:30. "Олимпик" – "Колос", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Александр Дердо

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о конфликте в "Шахтеру" между молодыми футболистами и старожилами команды.