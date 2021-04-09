Де дивитися 21-й тур УПЛ: розклад трансляцій, календар, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі 10-11 квітня пройдуть матчі чергового ігрового дня.

Лідер першості київське "Динамо" в 21-му турі зіграє на формально своєму полі з "Дніпро-1". А чинний чемпіон "Шахтар" проведе зустрітися з "Маріуполем".

За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки в прямих трансляціях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і УНІАН. Вашій увазі повний розклад 21-го туру УПЛ.

Прем'єр-ліга України. 21-й тур

10 квітня (субота)

14:00. "Маріуполь" – "Шахтар", "Футбол 2"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

17:00. "Динамо" – "Дніпро-1", 2+2

Дніпро, стадіон "Дніпро-1"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Арбітр VAR: Андрій Коваленко

19:30. "Десна" – "Олександрія", "Футбол 2"

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Денис Шурман

Арбітр VAR: Сергій Бойко

11 квітня (неділя)

14:00. "Зоря" – "Інгулець", УНІАН

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

Арбітр VAR: Віталій Романов

14:00. "Ворскла" – "Львів", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Микола Балакін

17:00. "Рух" – "Минай", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Віктор Копієвський

19:30. "Олімпік" – "Колос", "Футбол 1"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Олександр Дердо

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про конфлікт в "Шахтарі" між молодими футболістами і старожилами команди.