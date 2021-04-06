В "Шахтере" есть конфликт между молодыми и старшими игроками – журналист

Известный украинский журналист Игорь Цыганык выразил мнение, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру покинет команду в летнее межсезонье вне зависимости от того, кто выиграет украинскую Премьер-лигу.

В эфире программы "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Football Hub он заявил, что у "горняков" есть проблемы в раздевалке между молодыми игроками и ветеранами клуба. Кроме того, португальский специалист не является авторитетом для футболистов.

"Даже если "Шахтеру" чудом удастся выиграть чемпионат, то я думаю, что Каштру все равно не останется, потому что в команде сейчас очень много проблем. Тайсон? Все знают, что он достаточно специфический футболист. Но сам по себе бразилец – хороший человек. Уверен, что с ним можно было договориться о том, чтобы он доиграл сезон. Это не добавляет уверенности ветеранам команды. Конфликт между молодыми и старшими игроками в клубе присутствует. То, что сейчас происходит в "Шахтере", – не проблема футболистов, а проблема раздевалки, поскольку тренер в ней не авторитет", – рассказал о ситуации Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон был переведен в дубль "Шахтера" из-за демарша во время матча Лиги Европы. В первом поединке за резервистов бразилец отметился голом и оставил издевательское послание на своей странице в Instagram.