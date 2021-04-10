"Динамо" добыло выездную победу в УПЛ

Киевское "Динамо" в выездном поединке 21-го тура чемпионата Украины по футболу обыграло "Днепр-1". Встреча на "Днепре-Арене" завершилась со счетом 2:0.

Гости с первых минут завладели преимуществом, полностью контролируя игру. Столичные футболисты подолгу катали мяч, пытаясь найти ключи к воротам Юрчука.

Несмотря на тотальное превосходство киевлян, опасных моментов было очень немного.

Ситуация не изменилась и после перерыва. "Динамо" всеми силами обосновалось на половине поля "Днепра-1", но команде Луческу явно не хватало ударов в створ.

Развязка наступила на 57-й минуте, когда защита хозяев забыла про Миколенко. После подачи с углового футболист сборной Украины вбежал в штрафную и без помех открыл счет – 0:1.

Спустя 10 минут капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук удвоил преимущество, точно добив после удара Родригеса.

"Динамо" – "Днепр-1" 2:0

Голы: 1:0 – 57 Миколенко, 2:0 – 67 Сидорчук.

Динамо – Бущан, Забарный, Тымчик, Караваев, Сирота, де Пена (Родригес, 59), Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский, Сидорчук, Миколенко (Сидклей, 87), Беседин (Супряга, 72).

Днепр-1 – Юрчук, Цуриков, Дуглас, Тейлор, Логинов, Игнатенко (Батагов, 73), Ди Франко (Ярмолюк, 90), Когут (Назаренко, 73), Сваток (Хобленко, 65), Довбик, Чуже (Билл, 90).

Предупреждения: Довбик (24), Чуже (35), Сидорчук (40), Когут (44), Ди Франко (47), Беседин (63), Караваев (75).

Удаление: Довбик (61).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свою победу в 21-м туре УПЛ добыл и донецкий "Шахтер". Горняки за 3 минуты забили два гола "Мариуполю". Еще один мяч был забит под конец тайма.