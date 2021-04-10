"Шахтер" в Киеве за 3 минуты победил в донецком дерби

Донецкий "Шахтер" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу обыграл в гостях "Мариуполь". Донецкое дерби на киевскому НСК "Олимпийский" завершилось со счетом 3:0.

Чемпион страны с первых минут захватил инициативу и раз за разом организовывал опасные выпады на ворота Гальчука.

Ключевыми стали 3 минуты с 34 по 37, в течение которых подопечные Каштру организовали две точные атаки. Сперва Жуниор Мораес накрутил двух соперников и пробил из-под Чоботенко, а затем Манор Соломен принял мяч в штрафной и по обводящей траектории поразил дальний угол ворот приазовцев. В обеих случаях ассистировал Додо.

Окончательный счет на 79-й минуте оформил Жуниор Мораес, реализовав пенальти за фол Гальчука на Додо.

"Мариуполь" – "Шахтер" 0:3

Голы: 0:1 – 34 Мораес, 0:2 – 37 Соломон, 0:3 – 78, пенальти Мораес.

Мариуполь – Гальчук, Петерман, Быков, Чоботенко, Меличенко, Кошкош (Тищенко, 74), Кулиев (Козицкий, 65), Стасюк, Ukhan (Шушко, 74), Сагуткин, Трофимюк (Плакса, 55).

Шахтер – Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Сиприано, Степаненко (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 70), Алан Патрик (Дентиньо, 76), Майкон (Маркос Антонио, 46), Тете (Фернандо Педро, 76), Мораес.

Предупреждения: Кулиев (4), Бондарь (61).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "горняки" в поединке 20-го тура чемпионата Украины по футболу добыли победу над "Ворсклой".

Встреча на полтавском стадионе им. Бутовского завершилась со счетом 2:0.