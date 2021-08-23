Футболист 'Шахтера' возобновил карьеру в сборной Украины: что произошло

37-летний вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов возобновил международную карьеру. Опытный голкипер получил вызов в сборную Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября), а также спарринг с чехами (8 сентября).

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Пятов ранее заявил, что прекращает выступления за "желто-синих" после чемпионата Европы-2020.

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Новый главный тренер национальной команды Александр Петраков был вынужден обратиться к услугам стража ворот "горняков" после того, как стало известно о травмах других голкиперов, которые были вызваны на тренировочный сбор. Одноклубник Пятова Анатолий Трубин получил серьезное повреждение и уже перенес операцию. Основной вратарь сборной из киевского "Динамо" Георгий Бущан также травмировался.

Отметим, что вместе с Пятовым был вызван в стан "желто-синих" молодой кипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.

Расширенный список игроков сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин, Андрей Пятов (оба – "Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба – "Заря" Луганск) .

Как сообщал OBOZREVATEL, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отказался от вызова в команду бразильских легионеров. Он также жестко обратился к своим подопечным, заявив, что не будет терпеть жалобы на трудности.