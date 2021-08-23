Сделана операция: 'Шахтер' понес серьезную потерю перед матчем с 'Монако' в Лиге чемпионов

Основной вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин получил серьезную травму и не сыграет в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с французским "Монако". Игра состоится на харьковском стадионе "Металлист" в среду, 25 августа.

Как написал в своем Telegram-канале аналитик каналов "Футбол 1/2/3" Евгений Кузьменко, 20-летнему футболисту уже сделана операция на колене. Сроки восстановления игрока пока что остаются неизвестными, как и характер повреждение.

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Кроме того, по словам Кузьменко, "Шахтер" очень близок к подписанию 22-летнего голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка. Клубы находятся в финальной стадии переговоров относительно перехода одного из самых талантливых украинских голкиперов.

Отметим, что Трубин не принимал участия в игре 5-го тура Премьер-лиги с одесским "Черноморец". В поединке, который завершился разгромной победой "горняков", ворота вице-чемпионов страны защищал опытный Андрей Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" обыграл французский "Монако" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. В Монте-Карло украинскую команду поддерживал президент "Динамо" Игорь Суркис.