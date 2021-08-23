Петраков – игрокам сборной Украины: кто будет ныть, тот играть не будет

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Петраков – игрокам сборной Украины: кто будет ныть, тот играть не будет

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что не потерпит от своих подопечных жалобы на трудности. 64-летний специалист подчеркнул, что футболисты национальной команды обязаны понимать, что защищают честь страны.

Об этом сам Петраков заявил в интервью программе "Великий футбол". Он также добавил, что должен выглядеть уверенно и вселять уверенность в своих подопечных.

Андрей Шевченко и Александр Петраков

"Игроки сборной – это психологически сильные люди. Здесь нет нытиков. Кто будет ныть, тот не будет играть. Я устал, перелет, тяжело, пятое, десятое... Ну и что? До свидания. Иди в другое место, в клуб свой. Это национальная сборная. Сюда приходят голодные люди, которые понимают, что они отвечают за честь своей страны. Я не могу прийти на телевидение и жевать сопли. Игроки увидят и скажут: "Что это за тренер?" Я должен вселять в них уверенность", – сказал Петраков.

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Шевченко попрощался со сборной Украины.
Андрей Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности тренера сборной Украины после того, как ее покинул Андрей Шевченко. Новый наставник "желто-синих" объявил, что отказывается от услуг натурализованных бразильцев.

Шевченко встретился с Петраковым на матче "Динамо" – "Десна".
Александр Петраков и Ирина Козюпа.
Марлос завершил выступления в сборной Украины.

На матче 5-го тура Премьер-лиги между киевским "Динамо" и черниговской "Десной" Петраков и Шевченко поприветствовали друг друга рукопожатием. После встречи Александр Васильевич был замечен в столичном метро.

Сборная Украины по футболуАлександр Петраков