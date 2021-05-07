Футболист сборной Украины завершит карьеру в национальной команде после Евро-2020

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов заявил, что закончит карьеру в национальной команде после Евро-2020, которое пройдет летом 2021 года.

Из-за технических проблем во время интервью программе "Денисов TIME" журналисту Александру Денисову пришлось задавать футболисту вопросы в необычном формате. Зрители передачи не могли слышать, что говорит Пятов, но могли следить за его жестами.

На вопрос ведущего о завершении карьеры в сборной после ближайшего чемпионата Европы Андрей ответил утвердительно. Что касается его будущего в "Шахтере", то наш соотечественник показал, что готов остаться в команде и конкурировать за звание "первого номера" с Анатолием Трубиным.

Отметим, что контракт Пятова с "горняками" истекает 30 июня 2021 года, но президент клуба Ринат Ахметов заявил, что хочет предложить ему новое соглашение, поскольку он является настоящей легендой команды.

За сборную Украины вратарь "Шахтера" провел 96 матчей, а его дебют состоялся в 2007 году в товарищеском поединке против Узбекистана (2:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, Пятов попал в расширенный состав игроков национальной команды, которые будут готовиться к матчам Евро-2020.