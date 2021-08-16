Возвращение лидера 'Динамо': назван состав сборной Украины на первые матчи после Евро-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала список игроков, которые будут вызваны в национальную сборную для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября), а также спаррингу с Чехией (8 сентября). В перечень вошли 24 футболиста, а еще восемь человек попали в резерв.

Выделяется возвращение в состав лидера "Динамо" Виталия Буяльского, который не входил в планы тренерского штаба Андрея Шевченко.

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ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

Отметим, что заявку команды определял комитет национальных сборных УАФ, так как новый тренер "желто-синих" пока не назван.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в отборе к ЧМ-2022, сыграв вничью 1:1 три матча подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали имя главного тренера сборной Украины, который придет на смену Андрею Шевченко.