'Я не националист, но...' Петраков отказался от бразильцев в сборной Украины

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков откажется от услуг натурализованных бразильцев. 64-летний специалист хочет давать шанс молодым соотечественникам.

Об этом сам Петраков рассказал в эфире программы "Великий футбол". Он поблагодарил футболистов "Шахтера" Жуниора Мораеса и Марлоса за помощь национальной команде.

"Марлос – он очень помог в свое время. И сборной, И Андрею Николаевичу. У парня хорошее техническое оснащение, у него буквально держался мяч. А сейчас, если он будет выходить на замену на 10-15 минут, то я закрою дорогу своему молодому футболисту. Я не националист, но у меня есть наши ребята. Они должны дальше играть. Мораесу будет 35, Марлосу – 33-34. Они играют в своих клубах. Спасибо им, что помогли", – сказал Петраков.

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Напомним, хавбек "Шахтера" Марлос объявил о завершении международной карьеры. Он провел 27 матчей за "желто-синих", отличившись одним забитым мячом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков стал преемником Андрея Шевченко в сборной Украины. Тренера назначили с приставкой "исполняющий обязанности".

Оба специалиста встретились на матче 5-го тура Премьер-лиги между "Динамо" и "Десной". Они поприветствовали друг друга рукопожатием, а момент попал на видео.