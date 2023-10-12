Португальский футболист 'Бенфики' получает украинский паспорт и будет выступать за сборную Украины U-17

Центральный полузащитник "Бенфики" U-17 Андре Вакалюк согласились выступать за юношескую сборную Украины, сообщает sport.ua. Футболист родился в Португалии в семье эмигрантов из нашей страны и является воспитанником "Бенфики", выступая за команду U-17.

По инормафии СМИ, родители игрока уже занимается оформлением украинского гражданства, однако этот процесс займет несколько месяцев. Из-за этого Вакалюк не сможет помочь "желто-синим" на первом этапе квалификации к чемпионату Европы U-17.

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Тренерский штаб надеется, что футболист наденет футболку украинской национальной команды уже в следующем раунде квалификации в 2024 году.

С 15 по 21 октября сборная Украины 2007 года рождения проведет первый раунд квалификации к Евро U-17. Среди соперников команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований). Две лучшие сборные квалифицируются в элит-раунд.

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