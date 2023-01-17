Футболист сборной Украины спровоцировал революцию в Европе

Переход украинского футболиста Михаила Мудрика в "Челси" повлиял на оценку звездных клубов при планировании своих трансферов. Как сообщает в Twitter журналист CBS Sports Бена Джейкобса, теперь многие клубы будут использовать цену Мудрика как ориентир в переговорах.

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В частности каталонская "Барселона" хочет получить за одного из лидеров сборной Бразилии Рафинью больше, чем "Челси" заплатил за Михаила. 26-летним бразильцем интересуется "Арсенал" после того, как не смог подписать Мудрика. Сам вингер не хочет уходить из "блауграны".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летний футболист сборной Украины перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

Позже главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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