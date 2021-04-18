Футболист сборной Бразилии запел гимн Украины перед матчем с "Динамо". Видео

Бразильский защитник "Шахтера" Додо исполнил несколько строчек из гимна Украины перед матчем 22-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Динамо".

Во время стартовой торжественной церемонии, когда украинские игроки стояли приложив руку к груди и пели главную песню нашей страны, точно также поступил и 22-летний Додо.

На видео видно, как игрок приложил руку к сердцу и шевелил губами в такт музыки.

Рядом с ним пели гимн бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, но эти футболисты в отличии от Додо, имеют украинское гражданство.

Отметим, что из-за технической неисправности на НСК "Олимпийский" не заработала акустика и гимн певице пришлось исполнять акапелльно.

В 2017 года Додо в составе молодежной сборной Бразилии принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Парагвая, Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и дважды Эквадора и Колумбии.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный поединок 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", завершился со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти в первом тайме забил Карлос де Пена.

На послематчевом интервью Мирча Луческу прервал общение с журналистом после вопроса о "Шахтере".

Бывший футболист "Шахтера" Алексей Белик, работающий экспертом на телеканале "Футбол", не смог сдержать эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя поражение донецкого клуба от "Динамо" (0:1).