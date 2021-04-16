Где смотреть 22-й тур УПЛ: расписание, календарь, результаты, обзоры, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 16-18 апреля проходят матчи 22-го тура национального первенства.
Все внимание болельщиков, несомненно, будет приковано к главному дерби страны – противостоянию донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Столичный коллектив опережает конкуренты на семь очков и имеет отличные шансы на возвращение чемпионского титула.
Традиционно фанаты могут увидеть поединки игрового дня на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему внимание полное расписание матчей.
Премьер-лига Украины. 22-й тур
16 апреля (пятница)
"Львов" – "Александрия" 3:1 (2:1, 1:0)
Голы: 0:1 – 30 Устименко, 1:1 – 39 Ньярко, 2:1 – 43 Брикнер, 3:1 – 55 Ныч.
"Львов" – Ильющенков, Якимец, Бусько, Махмутович, Брикнер (Рафаэл Сабино, 81), Грисьо (Семенив, 90), Романчук, Довгий, Алваро (Ренан Абнер, 81), Ныч (Ременяк, 90), Ньярко.
"Александрия" – Билык, Дубра, Вантух (Мышенко, 74), Бабогло (Третьяков, 46), Бондаренко, Дришлюк, Шастал (Новиков, 57), Мирошниченко (Лучкевич, 46), Гречишкин, Пашаев (Стецков, 57), Устименко.
Предупреждения: Ньярко (61), Дубра (74), Гречишкин (85), Рафаэл Сабино (89).
17 апреля (суббота)
14:00. "Минай" – "Десна", "Футбол 2"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов
17:00. "Ворскла" – "Заря", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Николай Балакин
18 апреля (воскресенье)
14:00. "Ингулец" – "Рух", "Футбол 1"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
17:00. "Мариуполь" – "Олимпик", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
19:30. "Колос" – "Днепр 1", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Арбитр VAR: Денис Шурман
Напомним, киевскому "Динамо" в поединке против "Шахтера" не поможет капитан команды Сергей Сидорчук, который получил "лишнюю" желтую карточку в предыдущей игре с "Днепром-1".
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, чего ждет от матча команды с донецким "Шахтером".