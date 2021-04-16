Где смотреть 22-й тур УПЛ: расписание, календарь, результаты, обзоры, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 16-18 апреля проходят матчи 22-го тура национального первенства.

Все внимание болельщиков, несомненно, будет приковано к главному дерби страны – противостоянию донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Столичный коллектив опережает конкуренты на семь очков и имеет отличные шансы на возвращение чемпионского титула.

Традиционно фанаты могут увидеть поединки игрового дня на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему внимание полное расписание матчей.

Премьер-лига Украины. 22-й тур

16 апреля (пятница)

"Львов" – "Александрия" 3:1 (2:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 30 Устименко, 1:1 – 39 Ньярко, 2:1 – 43 Брикнер, 3:1 – 55 Ныч.

"Львов" – Ильющенков, Якимец, Бусько, Махмутович, Брикнер (Рафаэл Сабино, 81), Грисьо (Семенив, 90), Романчук, Довгий, Алваро (Ренан Абнер, 81), Ныч (Ременяк, 90), Ньярко.

"Александрия" – Билык, Дубра, Вантух (Мышенко, 74), Бабогло (Третьяков, 46), Бондаренко, Дришлюк, Шастал (Новиков, 57), Мирошниченко (Лучкевич, 46), Гречишкин, Пашаев (Стецков, 57), Устименко.

Предупреждения: Ньярко (61), Дубра (74), Гречишкин (85), Рафаэл Сабино (89).

17 апреля (суббота)

14:00. "Минай" – "Десна", "Футбол 2"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов

17:00. "Ворскла" – "Заря", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Николай Балакин

18 апреля (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Рух", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

17:00. "Мариуполь" – "Олимпик", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Колос" – "Днепр 1", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Арбитр VAR: Денис Шурман

Напомним, киевскому "Динамо" в поединке против "Шахтера" не поможет капитан команды Сергей Сидорчук, который получил "лишнюю" желтую карточку в предыдущей игре с "Днепром-1".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, чего ждет от матча команды с донецким "Шахтером".