"Динамо" обыграло "Шахтер" и приблизилось к чемпионству Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
5,4 т.
Шахтер - Динамо

Киевское "Динамо" в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги обыграло донецкий "Шахтер" и за четыре тура до окончания чемпионата увеличило свой разрыв от "горняков" до 10 очков. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:1.

Хозяева с первых минут завладели инициативой, контролируя мяч. "Динамо" сознательно отдало территориальное преимущество сопернику, даже не пытаясь обозначить какое-либо давление на донецкую команду.

Мораес не смог забить

С каждой минутой "горняки" все ближе и ближе придвигали игру к воротам Бущана. Высокий прессинг "Шахтера" не позволял подопечным Луческу хоть как-то зацепиться за мяч и организовать позиционное нападение.

До середины тайма "бело-синие" смогли три раза убежать в контратаку и каждый раз атакующий игрок попадал в положение вне игры. "Шахтер", не смотря на преимущество, лишь один раз проверил Бущана дальним ударом.

Шахтер - Динамо

После половины тайма статистика владения мячом стала выравниваться. Чувствовалось напряжение на поле, но действия большую часть времени развивалось в центральном круге.

"Динамо" продолжало гнуть свою линию атакующего футбола, терпело в обороне, и нашло свой момент на 32-й минуте. Контрвыпад замыкал Андриевский, его в штрафной сбил Маркос Антонио. Екатерина Монзуль сразу указала на пенальти и после небольшой паузы связанной с просмотром ВАР, де Пена открыл счет –1:0.

"Шахтеру" не хватало взрывной силы, которая могла бы спокойный позиционный темп ускорить острыми индивидуальными действиями.

После перерыва ситуация на поле не поменялось. Футболистам "Шахтера" необходимо было забивать, но у них были большие проблемы с пересечением центра поля. Передачи на половину поля "Динамо" завершались потерями.

Команда из Донецка выглядела блекло и киевляне легко читали все ходы, спокойно держа защиту.

Последние минуты прошли под давлением хозяев, но на результате это никак не отразилось.

Эта победа позволила "Динамо" в турнирной таблице оторваться на 10 очков от "горняков".

До конца чемпионата "бело-синим" остается сыграть с "Ингульцем", "Ворсклой", "Мариуполем" и "Колосом".

Турнирная таблица

"Шахтер" – "Динамо" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 34, пенальти де Пена.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон (Судаков, 82), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.

Динамо – Бущан, Забарный, Караваев (Цыганков, 74), Попов, Кендзера, де Пена (Родригеш, 71), Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Шепелев, Миколенко, Беседин.

Предупреждения: Матвиенко (25), Бондарь (27), Кендзера (31), Майкон (41), Буяльский (65), Кривцов (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами состоялась в ноябре прошлого года. У киевлян тогда из-за коронавируса не смогли сыграть 12 футболистов. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Шахтера".

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