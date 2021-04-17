"Динамо" обыграло "Шахтер" и приблизилось к чемпионству Украины

Киевское "Динамо" в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги обыграло донецкий "Шахтер" и за четыре тура до окончания чемпионата увеличило свой разрыв от "горняков" до 10 очков. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:1.

Хозяева с первых минут завладели инициативой, контролируя мяч. "Динамо" сознательно отдало территориальное преимущество сопернику, даже не пытаясь обозначить какое-либо давление на донецкую команду.

С каждой минутой "горняки" все ближе и ближе придвигали игру к воротам Бущана. Высокий прессинг "Шахтера" не позволял подопечным Луческу хоть как-то зацепиться за мяч и организовать позиционное нападение.

До середины тайма "бело-синие" смогли три раза убежать в контратаку и каждый раз атакующий игрок попадал в положение вне игры. "Шахтер", не смотря на преимущество, лишь один раз проверил Бущана дальним ударом.

После половины тайма статистика владения мячом стала выравниваться. Чувствовалось напряжение на поле, но действия большую часть времени развивалось в центральном круге.

"Динамо" продолжало гнуть свою линию атакующего футбола, терпело в обороне, и нашло свой момент на 32-й минуте. Контрвыпад замыкал Андриевский, его в штрафной сбил Маркос Антонио. Екатерина Монзуль сразу указала на пенальти и после небольшой паузы связанной с просмотром ВАР, де Пена открыл счет –1:0.

"Шахтеру" не хватало взрывной силы, которая могла бы спокойный позиционный темп ускорить острыми индивидуальными действиями.

После перерыва ситуация на поле не поменялось. Футболистам "Шахтера" необходимо было забивать, но у них были большие проблемы с пересечением центра поля. Передачи на половину поля "Динамо" завершались потерями.

Команда из Донецка выглядела блекло и киевляне легко читали все ходы, спокойно держа защиту.

Последние минуты прошли под давлением хозяев, но на результате это никак не отразилось.

Эта победа позволила "Динамо" в турнирной таблице оторваться на 10 очков от "горняков".

До конца чемпионата "бело-синим" остается сыграть с "Ингульцем", "Ворсклой", "Мариуполем" и "Колосом".

"Шахтер" – "Динамо" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 34, пенальти де Пена.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон (Судаков, 82), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо Педро, 64), Мораес.

Динамо – Бущан, Забарный, Караваев (Цыганков, 74), Попов, Кендзера, де Пена (Родригеш, 71), Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Шепелев, Миколенко, Беседин.

Предупреждения: Матвиенко (25), Бондарь (27), Кендзера (31), Майкон (41), Буяльский (65), Кривцов (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами состоялась в ноябре прошлого года. У киевлян тогда из-за коронавируса не смогли сыграть 12 футболистов. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Шахтера".