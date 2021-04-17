Луческу не смог сдержать эмоций в прямом эфире после вопроса о "Шахтере". Видео

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прервал свое интервью в прямом эфире телеканала "Футбол", после попытки интервьюера выяснить, почему он не праздновал победу над донецким клубом.

Румынский наставник покинул микст-зону, бросив фразу "Мне не легко". Вопрос журналиста вдогонку "Это из-за "Шахтера?" остался без ответа.

За несколько минут до этого Луческу успел проанализировать встречу, отметив, что игра была равная и тактическая.

"У "Шахтера" хороший контроль мяча был. Все время строили игру. Мы очень организованную игру показали в обороне, закрывали все коридоры, выходили на игрока владеющего мячом, практически не дали "Шахтеру" создать ни одного момента у наших ворот. Не было зрелищной игры и это нормально, когда решается в ней очень многое. С одной стороны была очень техничная команда, с техничными игроками, с большим талантом. С другой стороны физически мощная, очень организованная, которая знала, что делать на поле и как защитить результат. Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и быстрый переход в контратаки со взятием ворот", – заявил тренер.

Луческу прокомментировал отсутствие Сидорчука.

"Я смотрел хорошо наши прошедшие игры – и в двух играх например в Барселона пара Андриевский и Шепелев играла очень хорошо. Они создают этот баланс в атаке / обороне и сыграли хороший матч. Давление этого матча и стресса привело к огрехам. Это мне не понравилось. Были индивидуальные ошибки, особенно выходы из обороны в атаку, но результат меня удовлетворил. Это не снимает важность победы, то, насколько разумно футболисты сыграли и выполнили мою установку", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьбу центральной встречи 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", решил единственный гол с пенальти Карлоса де Пены.