Франция вылетела с Евро-2020: новости спорта 28 июня
Чемпионы мира французы сенсационно вылетели с Евро-2020, а футболист сборной Украины Эдуард Соболь испытывал перед турнирном серьезные проблемы со здоровьем.
Кроме того, сборная Испании пропустила три гола от Хорватии, но сумела выйти в четвертьфинал ЧЕ.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 28 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Франция по пенальти проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2020. Сетка плей-офф, видео голов и статистика
Испания в сумасшедшем матче с 8 голами обыграла Хорватию и вышла в 1/4 финала Евро-2020
Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание – журналист
Украинцы уезжают в Европу, а в России – только сказки о том, как все хорошо с футболом, – Канчельскис
Ключевой футболист сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 – Денисов
Ломаченко – Накатани: видео нокаута с необычного ракурса