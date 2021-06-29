Франция вылетела с Евро-2020: новости спорта 28 июня

Чемпионы мира французы сенсационно вылетели с Евро-2020, а футболист сборной Украины Эдуард Соболь испытывал перед турнирном серьезные проблемы со здоровьем.

Кроме того, сборная Испании пропустила три гола от Хорватии, но сумела выйти в четвертьфинал ЧЕ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 28 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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