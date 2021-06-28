Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание – журналист

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь испытывал серьезные проблемы со здоровьем накануне старта чемпионата Европы 2020 года. В частности, футболист "Брюгге" несколько раз терял сознание.

Об этом в эфире своей авторской программе "Цыганык Live" рассказал журналист и комментатор Игорь Цыганык. По его словам, это стало одним из тех факторов, почему Эдуард пока провел на Евро-2020 всего лишь три минуты, выйдя на замену в игре с Северной Македонией.

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"Что касается Соболя, то у него перед Евро были серьезные проблемы со здоровьем. Он терял сознание. Причем не один раз. Ему было плохо. Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы все нормально. Не исключаю, что Соболь может выйти на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист. Футболист, который может закрыть весь левый фланг и сильно работать", – сообщил Цыганык.

Напомним, сборная Украины во вторник, 29 июня, сыграет со шведами в 1/8 финала Евро-2020. "Желто-синие" именно благодаря скандинавской команде сумели войти в число лучших среди тех, кто занял третьи места в группах.

Подопечные Шевченко опередили Финляндию и Словакию и вышли в плей-офф чемпионата после того, как Швеция обыграла Польшу (3:2), а Испания оказалась сильнее словаков (5:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, вингер сборной Украины Александр Зубков больше не поможет команде на Евро-2020. Футболист получил травму еще в стартовой игре турнира с Нидерландами.

Кроме того, Андрей Шевченко оценил групповой этап для своей команды, отметив, что она выполнила поставленную задачу.