Ломаченко – Накатани: видео нокаута с необычного ракурса

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) деклассировал японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) в рейтинговом бою легкого веса. Наш соотечественник победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Ломаченко доминировал в ринге от первой до последней секунды. Боксер из Акермана легко разбивал защиту японца, пробивая по корпусу и в голову. В пятом раунде Накатани оказался на канвасе, но времени на добивание у Василия не хватило.

Видео дня

Развязка наступила в девятой трехминутке, когда Ломаченко просто избивал соперника и вынудил рефери остановить поединок. На странице Ломаченко и Усика в социально сети Instagram LomUs official было опубликовано видео решающего момента, снятое прямо у ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить действия украинского боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко прокомментировал победу над Масайоши Накатани. Украинский экс-чемпион отметил, что ему удалось полностью выполнить план на бой.

После поединка была опубликована неожиданная статистика ударов боксеров. Кроме того, Василий угодил в скандал и вызвал возмущение в сети, так как не вышел на бой с украинским флагом.

В свою очередь отец американца Теофимо Лопеса заявил о желании провести реванш с Ломаченко.