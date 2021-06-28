Ломаченко – Накатани: видео нокаута с необычного ракурса

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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Ломаченко – Накатани: видео нокаута с необычного ракурса

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) деклассировал японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) в рейтинговом бою легкого веса. Наш соотечественник победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Ломаченко доминировал в ринге от первой до последней секунды. Боксер из Акермана легко разбивал защиту японца, пробивая по корпусу и в голову. В пятом раунде Накатани оказался на канвасе, но времени на добивание у Василия не хватило.

Василий Ломаченко победил Масайоши Накатани.
Видео дня
Василий Ломаченко.

Развязка наступила в девятой трехминутке, когда Ломаченко просто избивал соперника и вынудил рефери остановить поединок. На странице Ломаченко и Усика в социально сети Instagram LomUs official было опубликовано видео решающего момента, снятое прямо у ринга.

Ломаченко травма не беспокоила.
Ломаченко получил кровавое рассечение в дебюте.
Ломаченко просто деклассировал оппонента.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить действия украинского боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко прокомментировал победу над Масайоши Накатани. Украинский экс-чемпион отметил, что ему удалось полностью выполнить план на бой.

Японец пытался контратаковать.
Японский боксер раз за разом пропускал в голову.

После поединка была опубликована неожиданная статистика ударов боксеров. Кроме того, Василий угодил в скандал и вызвал возмущение в сети, так как не вышел на бой с украинским флагом.

Ломаченко не взял флаг Украины.

В свою очередь отец американца Теофимо Лопеса заявил о желании провести реванш с Ломаченко.

Ломаченко - НакатаниМасайоши НакатаниВасилий Ломаченко