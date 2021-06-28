Шевченко рассказал, чего ждет в матче со Швецией

Футболисты сборной Украины должны быть внимательными при стандартных положениях в матче со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Кроме того, "желто-синих" ждет в поединке 29 июня много силовой борьбы.

Такое мнение выразил наставник нашей команды Андрей Шевченко. Он отметил, что соперники проповедуют абсолютно разные стили игры.

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"Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний поединок покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию. Мы должны быть осторожными прежде всего на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы", – сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Он также подтвердил, что в игре не примет участие вингер Александр Зубков, который не смог восстановиться от травмы икроножной мышцы.

Напомним, "желто-синие" именно благодаря шведской команде сумели войти в число лучших среди тех, кто занял третьи места в группах.

Подопечные Шевченко опередили Финляндию и Словакию и вышли в плей-офф чемпионата после того, как Швеция обыграла Польшу (3:2), а Испания оказалась сильнее словаков (5:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Эдуард Соболь накануне турнира испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он несколько раз терял сознание.

Кроме того, Андрей Шевченко оценил групповой этап для своей команды, отметив, что она выполнила поставленную задачу.