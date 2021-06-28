Ключевой футболист сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 – Денисов

Основной левый полузащитник сборной Украины Александр Зубков не сыграет в матче 1/8 финала против Швеции на Евро-2020. Поединок запланирован на 29 июня и должен пройти в Глазго на "Хэмпден Парк".

В эфире программы "Великий футбол" ее ведущий Александр Денисов заявил, что получил эту информацию в разговоре с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко. По словам журналиста, футболист не сумеет восстановиться до окончания турнира.

"Есть одна не очень хорошая новость. Сегодня говорил с Андреем Шевченко. Зубков – нет. Он сейчас в сборной, чтобы, как говорится, дома не сидеть. Здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. Ему так легче после травмы. Он быстрее восстановится и подготовится к сезону. К сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020", – рассказал Денисов.

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Напомним, что Зубков получил травму в дебюте стартового матча на чемпионате Европы, в котором Украина встречалась с Нидерландами. После этого на поле он не появлялся.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто покажет поединок нашей сборной против Швеции, а также котировки букмекеров. Шансы команды Шевченко оценил и искусственный интеллект.